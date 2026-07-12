ベリンガムのノルウェー戦同点ゴールが疑惑に？FIFAはボールのカメラケーブル接触なしを公表

ワールドカップ準々決勝ではイングランドがノルウェーに2-1と逆転勝利を収めた。

イングランド相手にノルウェーが先制。しかし、前半終了間際にジュード・ベリンガムが同点ゴールを挙げると、延長戦でベリンガムが2点目を記録。イングランドが2-1と逆転勝利を収め、2大会ぶりのベスト4進出を決めた。

その一方で、ベリンガムの同点ゴールのシーンは疑惑が残るものに。ノルウェーGKのロングキックがスタジアムの天井から吊り下げられたカメラケーブルに触れたとノルウェー側は抗議し、その後エリオット・アンダーソンがコントロールしてベリンガムのゴールへとつながった。ノルウェー側は当然抗議したものの、判定は覆らなかった。

FIFAはボールがワイヤーに触れていないと声明を発表。「データを検証した結果、ボールに接続されたセンサーのグラフに急激な変化は見られなかった」とFIFAは述べ、ボールは何にも当たっていないとしている。

RadioMARCAの番組「MARCADOR」の審判を務めるペレス・ブルル氏は、「この技術を使えば、カメラケーブルに触れていたら無効になっていただろう。カメラケーブルに少し触れた程度なら、ゴールを無効にする理由はない」と述べた。