Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Jude BellinghamGetty Images
Kyoya Saito

ベリンガムのノルウェー戦同点ゴールが疑惑に？FIFAはボールのカメラケーブル接触なしを公表

イングランド
ノルウェー 対 イングランド
ノルウェー
ワールドカップ
ジュード・ベリンガム

【欧州・海外サッカー ニュース】イングランドがノルウェーに逆転勝利を収めた。

ワールドカップ準々決勝ではイングランドがノルウェーに2-1と逆転勝利を収めた。

イングランド相手にノルウェーが先制。しかし、前半終了間際にジュード・ベリンガムが同点ゴールを挙げると、延長戦でベリンガムが2点目を記録。イングランドが2-1と逆転勝利を収め、2大会ぶりのベスト4進出を決めた。

その一方で、ベリンガムの同点ゴールのシーンは疑惑が残るものに。ノルウェーGKのロングキックがスタジアムの天井から吊り下げられたカメラケーブルに触れたとノルウェー側は抗議し、その後エリオット・アンダーソンがコントロールしてベリンガムのゴールへとつながった。ノルウェー側は当然抗議したものの、判定は覆らなかった。

FIFAはボールがワイヤーに触れていないと声明を発表。「データを検証した結果、ボールに接続されたセンサーのグラフに急激な変化は見られなかった」とFIFAは述べ、ボールは何にも当たっていないとしている。

RadioMARCAの番組「MARCADOR」の審判を務めるペレス・ブルル氏は、「この技術を使えば、カメラケーブルに触れていたら無効になっていただろう。カメラケーブルに少し触れた程度なら、ゴールを無効にする理由はない」と述べた。

広告

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー