【6/23】ヨルダンvsアルジェリアの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、グループJではヨルダンとアルジェリアが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのグループJ第2節となるヨルダンvsアルジェリアの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

ヨルダンvsアルジェリア｜キックオフ時間

ワールドカップ - グループ。 J San Francisco Bay Area Stadium

ヨルダンvsアルジェリア｜チームニュース＆予想スタメン

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

試合の見どころ

5バック気味の守備的陣容からカウンターを武器とするヨルダン。しかし、初戦のオーストリア戦では守りきれず、1-3と敗れた。それでも、低いボール支配力からオーストリア以上のシュート数を記録し、攻撃の精度を示した。あとは最後のフィニッシュの精度を上げるだけだ。期待したいのは10板のムサ・アル・タマリ。ウイングとしてプレーするチームの中心選手で、カウンターでは起点となれる柱だ。チーム内で唯一ヨーロッパのトップ5リーグのいずれかに所属している選手であり、彼中心に設計されているシステムがどれほど通用するかが今後のカギとなる。

初戦でアルゼンチンに敗れたアルジェリア。ウラジミール・ペトコヴィッチ監督の下、リヤド・マフレズやアミン・グイリらタレントはいるものの、初戦では不発に終わった。ただし、相手によって柔軟にフォーメーションを変えるスタイルであるため、アルゼンチン戦とは異なる陣容で臨む可能性も考えられる。注目の一人はGKルカ・ジダン。ジネディーヌ・ジダンの次男であり、スペイン2部リーグでの苦しいシーズンにもかかわらず、正GKの座を維持している。アルゼンチン戦では枠内シュート0と鳴りを潜めた攻撃的なスタイルを見せられるか注目だ。

両チームの近況

両チームの対戦成績

JOR Last match ALG 0 勝利 1 Draw 0 勝利 アルジェリア 1 - 1 ヨルダン 1 得点 1 2.5ゴール以上のゲーム 0/1 両チームが得点 1/1

順位

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