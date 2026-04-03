「今度こそ決勝T1回戦以上に勝ち進むだけの力が十分にある」日本代表は何位？有力メディアがW杯優勝候補ランキングを更新

有力メディア『The Athletic』は、ワールドカップ出場全48チームのランキングを発表している。

いよいよ開催まであと約2カ月となった2026年FIFAワールドカップ。先日には大会前最後のインターナショナルウィークも終了し、アメリカ・メキシコ・カナダによる史上初の三カ国共催大会の開幕が迫っている。

そうした中で有力メディア『The Athletic』は、3月のインターナショナルウィーク後にワールドカップ出場全48チームのランキングを更新。イングランド代表をアジア勢として史上初めて下すなど、連勝で終えた日本代表は「21位」とし、以下のように評価した。

「開催国以外で最初に出場権を手にした日本だが、これは実力というよりもアジアの開催日程の都合が功を奏した。だが、最終的に予選10試合で3失点、圧倒的な強さで首位通過を果たしている」

「8大会連続の出場となる彼らだが、未だにノックアウトステージの1回戦を突破できていない。しかし今大会こそ、勝ち進むだけの力は十分にあるだろう」

なお、今回のランキングでトップに立ったのは、EURO2024王者であるスペイン代表。前回ワールドカップ王者のアルゼンチン代表が2位で続き、3位は現FIFAランキング首位のフランス代表となっている。また、日本代表とも対戦するオランダ代表は5位に入った。

■『The Athletic』のワールドカップ出場国ランキングトップ10

1位：スペイン代表

2位：アルゼンチン代表

3位：フランス代表

4位：ブラジル代表

5位：オランダ代表

6位：イングランド代表

7位：ポルトガル代表

8位：ドイツ代表

9位：コロンビア代表

10位：クロアチア代表