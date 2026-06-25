【前半速報】日本代表、スウェーデンとスコアレスで後半へ…引き分けなら決勝Tはブラジルと対戦

日本代表が北中米ワールドカップ・グループF第3節スウェーデン代表戦と対戦した。

初戦のオランダ戦では追いついて2-2のドローに持ち込んだ日本。第2節のチュニジア戦では鎌田大地や上田綺世の2ゴールなどで4-0と快勝を収めた。第3節のスウェーデン戦では佐野海舟はベンチスタートとなった一方、鎌田大地や上田綺世は3戦連続スタメンに。菅原由勢と瀬古歩夢がワールドカップで初スタメンとなった。

一方のスウェーデンはアレクサンデル・イサクとヴィクトル・ギェケレシュの2トップに加え、アンソニー・エランガが先発している。

序盤に5分に横パスをカットした前田大然が一気にドリブルで仕掛けるも、エリア内に入ったところでDFに倒される。笛はならずチャンスを逃した。直後にスウェーデンも右からのワンタッチプレーの連続でチャンスを作り、シュートシーンに至った。ボールは力なくGK鈴木彩艶がしっかりとキャッチしている。

21分には中村のクロスから前田が頭で合わせるも、ボールは惜しくもゴール上へ。左サイドを中心に日本代表は組み立てていく。32分にもショートカウンターから上田が持ち運びDFと入れ替わる。すると、DFヒエンが慌てて倒し、ファウルとなってイエローカードを受けている。

スウェーデンは直後にヒエンが負傷し、ルーカス・ベリヴァルがピッチへ。また、日本代表も板倉滉が途中交代となり、谷口彰悟がピッチに入った。その後も左の中村を起点としつつチャンスを作ると、前半終了間際には連携から中村がワンステップでシュート。ゴール右隅に飛ぶが、スウェーデンGKが好守で弾き出した。前半をスコアレスで終えている。

オランダはチュニジアを相手に2-0とリードしており、このまま終了すれば日本は2位通過で決勝トーナメントではブラジルと対戦することになる。