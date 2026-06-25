日本代表、スウェーデン戦へスタメン発表！菅原由勢や瀬古歩夢ら初先発、鎌田大地らは3戦連続先発

日本代表が北中米ワールドカップ・グループF第3節スウェーデン代表戦に向けてスターティングメンバーを発表した。

初戦のオランダ戦では追いついて2-2のドローに持ち込んだ日本。第2節のチュニジア戦では鎌田大地や上田綺世の2ゴールなどで4-0と快勝を収めた。

第3節のスウェーデン戦を前に決勝トーナメント進出は決定的な状況に。引き分け以上で2位以内が決まり、負けても勝ち点は4のため3位での突破が決まる可能性は高い。そのため、スウェーデン戦では若干のターンオーバーを実施。菅原由勢や瀬古歩夢らが初先発した。

一方で、上田綺世や堂安律、鎌田大地といった絶対的な主力選手は引き続き先発メンバーに選ばれている。

スタメンは以下の通り。

GK

1 鈴木彩艶（パルマ・カルチョ/イタリア）

DF

2 菅原由勢（ブレーメン/ドイツ）

4 板倉滉（アヤックス/オランダ）

21 伊藤洋輝（バイエルン/ドイツ）

20 瀬古歩夢（ル・アーヴル/フランス）

MF

15 鎌田大地（クリスタル・パレス/イングランド）

10 堂安律（フランクフルト/ドイツ）

13 中村敬斗（スタッド・ランス/フランス）

7 田中碧（リーズ/イングランド）

11 前田大然（セルティック）

FW

18 上田綺世（フェイエノールト/オランダ）

▽控え

GK 23 早川友基（鹿島アントラーズ）

GK 12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）

DF 3 谷口彰悟（シント＝トロイデン）

DF 5 長友佑都（FC東京）

DF 16 渡辺剛（フェイエノールト/オランダ）

DF 22 冨安健洋（アヤックス/オランダ）

DF 25 鈴木淳之介（コペンハーゲン/デンマーク）

MF 14 伊東純也（ゲンク/ベルギー）

MF 17 鈴木唯人（フライブルク/ドイツ）

MF 24 佐野海舟（マインツ/ドイツ）

FW 19 小川航基（NEC/オランダ）

FW 26 町野修斗（ボルシアMG/ドイツ）

FW 26 塩貝健人（ヴォルフスブルク/ドイツ）

FW 9 後藤啓介（フライブルク/ドイツ）