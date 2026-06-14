日本代表、W杯初戦オランダ戦へスタメン発表！久保建英や堂安律先発、前田大然も起用

日本代表が北中米ワールドカップ・グループF第1節でオランダ代表戦に向けてスターティングメンバーを発表した。

ナッシュビルで調整を行い、テキサス州ダラスでオランダ戦を迎える日本代表。主将の遠藤航が離脱するという不測の事態はあったものの、板倉滉が新キャプテンに就任しチームを引き締める。

暑さや現地での対外試合がなく、不安も囁かれるが、チームとしてこの初戦にかける思いは強い。オランダと対峙する運命の初戦ではGK鈴木彩艶やFW上田綺世といった絶対的な主力選手はもちろん、鎌田大地と佐野海舟がダブルボランチを組んで先発した。

また、久保建英や前田大然、中村敬斗、堂安律もスタメンとなっている。最終ラインには渡辺剛や谷口彰悟が先発起用された。

オランダ戦は日本時間15日5:00キックオフだ。

スタメンは以下の通り。

GK

1 鈴木彩艶（パルマ・カルチョ/イタリア）

DF

3 谷口彰悟（シント＝トロイデン）

16 渡辺剛（フェイエノールト/オランダ）

21 伊藤洋輝（バイエルン/ドイツ）

MF

11 前田大然（セルティック/スコットランド）

15 鎌田大地（クリスタル・パレス/イングランド）

10 堂安律（フランクフルト/ドイツ）

13 中村敬斗（スタッド・ランス/フランス）

24 佐野海舟（マインツ/ドイツ）

8 久保建英（レアル・ソシエダ/スペイン）

FW

18 上田綺世（フェイエノールト/オランダ）

▽控え

23 早川友基（鹿島アントラーズ）

12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）

DF 5 長友佑都（FC東京）

DF 4 板倉滉（アヤックス/オランダ）

DF 22 冨安健洋（アヤックス/オランダ）

DF 20 瀬古歩夢（ル・アーヴル/フランス）

DF 2 菅原由勢（ブレーメン/ドイツ）

DF 25 鈴木淳之介（コペンハーゲン/デンマーク）

MF 14 伊東純也（ゲンク/ベルギー）

MF 7 田中碧（リーズ/イングランド）

MF 17 鈴木唯人（フライブルク/ドイツ）

FW 19 小川航基（NEC/オランダ）

FW 6 町野修斗（ボルシアMG/ドイツ）

FW 26 塩貝健人（ヴォルフスブルク/ドイツ）

FW 9 後藤啓介（フライブルク/ドイツ）