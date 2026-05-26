日本代表は、2026年北中米ワールドカップ(W杯)の直前強化試合として、「キリンチャレンジカップ2026 ひとつになるから強くなる。」に臨む。

本記事では、W杯直前強化試合の日程や対戦相手、会場を紹介する。

W杯直前強化試合の日程・会場

W杯直前強化試合は、2026年5月31日(日)に開催。当日は16:10開場、19:25キックオフ予定となっている。会場は、国立競技場(東京)となっている。

なお、W杯本大会は日本時間6月12日(金)に開幕を予定。今回の強化試合は、本大会前に日本で戦う最後の試合となる。

W杯直前強化試合の対戦相手は？

日本代表は、W杯直前強化試合でアイスランド代表と対戦。アイスランドは2026年W杯こそ出場を逃したが、2018年ロシアW杯では初戦でアルゼンチン代表と引き分けるなど健闘して話題を集めた。

日本とは過去に3度対戦しており、いずれも日本が勝利。直近でも2012年2月のキリンチャレンジカップ2012までさかのぼり、その試合では前田遼一、藤本淳吾、槙野智章の得点によって3-1のスコアとしていた。

試合の開催情報一覧は以下の通り。

大会：キリンチャレンジカップ2026 ひとつになるから強くなる。

開催日時：2026年5月31日(日)16:10開場｜19:25キックオフ (予定)

対戦カード：日本代表 vs アイスランド代表

会場：国立競技場(東京)

W杯直前強化試合のおすすめ視聴方法

アイスランドとの直前強化試合は、地上波『日本テレビ系』で全国生中継。ネット『TVer』でも同時ライブ配信が行われる。

そして、ネット『DAZN』でも無料ライブ配信を予定。『DAZN』はW杯本大会の日本戦も無料配信するほか、日本以外も含めすべての試合をライブ＆見逃し配信する唯一のプラットフォームだ。『DAZN』のおすすめ視聴方法は以下の通り。

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