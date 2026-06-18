日本代表の“顔が似ている”発言で物議醸した元オランダ代表MFが公式声明で謝罪「差別的な意図は一切なかった」

元オランダ代表MFラファエル・ファン・デル・ファールト氏が問題となった発言について釈明した。『アスレティック』が伝えた。

ワールドカップ初戦で日本代表とオランダが対戦。試合終盤にコーナーキックから小川航基が頭で合わせ、鎌田大地の頭をかすめて追いつき、2-2のドローで終了した。

試合後、『NOS』のテレビスタジオで日本の終盤のゴールについて議論した際、ファン・デル・ファールト氏はコーナーキックの守備におけるミッキー・ファン・デ・フェンの役割について語った。

「ファン・デ・フェンはマークを見失い、彼（小川）は完全に自由にシュートできた。確かに彼らは皆似ている。おそらく彼はそう思ったのだろう」

人種差別的な意味にも取れるだけにスタジオには気まずい空気が流れ、すぐにファン・デル・ファールト氏は「もちろん冗談だよ」と付け加えていた。

それでも、国内外で物議を醸し、ファン・デル・ファールト氏はマネジメントチームを通じて声明を発表し、「誰かを侮辱したり、傷つけたり、差別したりする意図は全くなかった」と述べた。

「あらゆる出自や背景を持つ人々を尊重する。私の言葉が傷ついたと感じた人がいることは理解している。心から申し訳なく思っている。もしこのことで誰かを不快にさせてしまったのなら、謝罪したい。決してそんなつもりはなかった。私は寄せられた反応を真摯に受け止めており、言葉の解釈は人によって異なる場合があることを理解している。したがって、私の発言には人種差別的または差別的な意図は一切なかったことを明確にしておくことが重要だと考えている。この説明によって、私の意図と発言に至った状況について、より明確な理解が得られることを願っている」