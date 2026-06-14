オランダと価値あるドローの日本代表。森保一監督は選手称える「狙っていたことを実行してくれた」

日本代表がワールドカップ初戦・オランダ戦で貴重な勝ち点1を獲得した。

日本代表とオランダの一戦は後半に動き出す。フィルジル・ファン・ダイクに先制を許すと、中村敬斗のゴールで同点に。再び勝ち越されるも、終了間際に途中出場の小川航基が価値あるヘディングシュートを叩き込み、2-2のドローに持ち込んでいる。

森保一監督は試合後、「リードされても諦めずに、こうチーム一丸となって、たまに粘り強く最後まで戦い抜くということを示してくれて、勝ち点がしっかり取れたということは、非常に悔しい部分もありますけど、チームとしての戦いが共有できたと思います」と振り返った。

試合展開についても「粘り強く、我慢強く守備するところと、あと攻撃のところではアグレッシブに攻撃する回数も増やしていきましたし、狙っていたこと、準備したことを選手たちがしっかりと実行してくれたと思います」と話し、「日本人のサポーターの皆さん、朝早くから日本から応援してくださったサポーターの皆さんが選手たちを動かしてくれたと思います」と感謝を述べた。

さらに、「想定外も想定内ということで、アクシデントも現実を乗り越えていこうということを選手たちが落ち着いて冷静にやってくれてると思います」と称えた。