日本代表・森保一監督「まだ世界を超えていくには努力しなければいけないところがある」

日本代表の森保一監督がブラジル戦後、フラッシュインタビューに応じた。

ワールドカップラウンド32で激突した日本代表とブラジル。前半にショートカウンターから佐野海舟のミドルシュートで先制するも、後半クロスでブラジルが攻め立てカゼミーロのゴールで同点とされる。さらに、試合終了間際にはガブリエウ・マルティネッリにゴールを許し、1-2と敗れた。

森保監督は試合後、「ここで大会を去らなければいけないということは本当に残念です。選手たちは今日の試合も全力を尽くしてくれましたし、ここに至るまでも日々プロセスを大切にしてくれて本当に頑張ってくれましたし、選手を支えるコーチングスタッフ、スタッフ、チームスタッフも本当に献身的にここまで頑張ってきてくれたので、全力尽くした結果、今悔しいですけど、またさらに力をつけれるようにやっていくという結果を受け入れたいと思います」と話した。

「ここにも日本のサポーターがたくさん来てくれましたし、今日も夜中に日本から、そして世界中でテレビや配信を通して我々を応援してくださった方がいる。勝利を届けられず残念でしたけど、本当にそこは監督として力がなくて皆さんにすいませんということをお伝えしたいと思います。でも、選手たちは、チームはもう本当に全力を尽くして頑張ってくれたので、日本の誇りを感じていただき、選手たちを称えていただければと思います」

さらに、森保監督は「間違いなくレベルが上がってきていると思います」と述べつつ、「まだ世界を超えていくには努力しなければいけないところがあるということを今大会でも学ぶことができたと思います。世界一を目標にして、日本は絶対に目標をはっきりすればそこにたどり着けると思っております。これからも世界一を目指して日本のために頑張りたいと思います」と力を込めた。