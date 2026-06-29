日本代表、ブラジル戦へスタメン発表！冨安健洋や佐野海舟が先発復帰

日本代表がワールドカップラウンド32ブラジル戦へスタメンを発表した。

グループステージでは1勝2分けで2位通過となった日本代表。一発勝負のノックアウトステージでは王国ブラジルとの大一番を迎える。昨年10月の親善試合では3-2と勝利した一戦が記憶に新しいなか、ワールドカップという世界最大の舞台でアップセットの再現を狙う。

ブラジル戦では上田綺世や鎌田大地といった主力選手がグループステージから引き続きスタメンに。また、スウェーデン戦では温存された冨安健洋、佐野海舟といった選手も先発に名を連ねている。直近でゴールを挙げた前田大然もシャドーの位置で先発し、攻守両面での働きが求められる。

なお、グループステージ3試合では青のホームユニフォームで戦ってきた日本代表だが、ブラジル戦はアウェイユニフォームで挑む。

スタメンは以下の通り。

GK

1 鈴木彩艶（パルマ・カルチョ/イタリア）

DF

3 谷口彰悟（シント＝トロイデン）

21 伊藤洋輝（バイエルン/ドイツ）

22 冨安健洋（アヤックス/オランダ）

MF

15 鎌田大地（クリスタル・パレス/イングランド）

10 堂安律（フランクフルト/ドイツ）

13 中村敬斗（スタッド・ランス/フランス）

14 伊東純也（ゲンク/ベルギー）

11 前田大然（セルティック）

24 佐野海舟（マインツ/ドイツ）

FW

18 上田綺世（フェイエノールト/オランダ）

▽控え

GK 23 早川友基（鹿島アントラーズ）

GK 12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）

DF 2 菅原由勢（ブレーメン/ドイツ）

DF 5 長友佑都（FC東京）

DF 16 渡辺剛（フェイエノールト/オランダ）

DF 20 瀬古歩夢（ル・アーヴル/フランス）

DF 25 鈴木淳之介（コペンハーゲン/デンマーク）

MF 7 田中碧（リーズ/イングランド）

MF 8 久保建英（レアル・ソシエダ/スペイン）

MF 17 鈴木唯人（フライブルク/ドイツ）

FW 6 町野修斗（ボルシアMG/ドイツ）

FW 19 小川航基（NEC/オランダ）

FW 26 塩貝健人（ヴォルフスブルク/ドイツ）

FW 9 後藤啓介（フライブルク/ドイツ）