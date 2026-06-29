日本代表、佐野海舟の一撃でブラジルからリード！決勝T初勝利に向け勝負の後半へ

ワールドカップラウンド32が行われ、日本代表がブラジルとの大一番に挑んだ。

ブラジル戦では上田綺世や鎌田大地といった主力選手がグループステージから引き続きスタメンに。また、スウェーデン戦では温存された冨安健洋、佐野海舟といった選手も先発に名を連ねている。直近でゴールを挙げた前田大然もシャドーの位置で先発し、攻守両面での働きが求められる。負傷からの回復を目指す久保建英もベンチ入りした。

一方のブラジルもヴィニシウスやマテウス・クーニャ、カゼミーロといったスター選手がスタメン入りし、ネイマールはベンチスタートとなった。

序盤日本がハイプレスを仕掛けるが、ブラジルが巧みなパス回しでかわしていく展開に。徐々にブラジルが落ち着いてボールを持つようになり、裏へのボールで日本を脅かす。4分にはヴィニシウスへのボールをGK鈴木彩艶が前に出てパンチングでクリアした。直後にもFKの危険なボールを彩艶がキャッチしている。

13分にはブラジルがカウンター。縦への楔からマテウス・クーニャにわたると左足でシュート。GK彩艶が飛び込んでセーブした。直後のCKでもワンタッチパスをつなぎ、ブラジルは危険なシーンを作り出した。

一方の日本も伊東の仕掛けでファウルを誘いFKを獲得。鎌田大地が直接狙ったが、壁に弾かれた。ブラジルに大半の時間を持たれながら、日本は集中した守備を続け、スコアレスを保っている。

すると29分に日本がワンチャンスを活かす。中盤でボールをカットした佐野が自ら持ち運び、右足を振り抜く。ゴール左隅にねじ込み、待望の先制点を挙げた。

34分にはヴィニシウスがミドルシュートを狙ったが、彩艶がしっかりとキャッチしている。日本の先制後からよりブラジルが前に出るようになり、日本は守勢に回るが佐野や堂安らが集中しており、しっかりと要所を締めている。

前半終了間際には鎌田がカウンターをファウルで止めてイエローに。日本は佐野と鎌田の2人がカードを受けた状態で前半を終えた。