日本代表アウェイユニフォーム2026のサイズ感は？身長別サイズ表と選び方

サッカー日本代表の2026年アウェイユニフォームが発売され、国内外のサポーターから大きな注目を集めている。

本記事では、日本代表アウェイユニフォーム2026のサイズ感や選び方を紹介する。

日本代表アウェイユニフォーム2026の選び方は？

サッカー日本代表の2026年アウェイユニフォームを購入する際は、「モデルの違い」「サイズ感」「着用目的」の3つを確認しておきたい。今作はオフホワイトを基調としたデザインやトレフォイルロゴの採用により、スタジアム観戦だけでなく普段着としても人気を集めている。

まず選びたいのが、選手着用仕様のオーセンティックモデルと、サポーター向けのレプリカモデルだ。オーセンティックモデルは軽量性や通気性に優れた高機能仕様で、より本格的な着用感を楽しめる。一方、レプリカモデルは耐久性を重視した作りとなっており、観戦や日常使いにも適している。

サイズ選びにも注意したい。2026年モデルのオーセンティックは過去モデルよりサイズ設計が見直されており、従来よりもゆとりのあるシルエットとなっている。普段着として着用する場合は通常サイズ、ゆったり着たい場合はワンサイズ上を選ぶのがおすすめだ。

また、応援目的であれば好きな選手のネーム＆ナンバー入りモデル、ファッション目的であればネームなしモデルを選ぶなど、用途に応じた選択も重要となる。三笘薫や久保建英、遠藤航など人気選手モデルは品薄になることも多いため、在庫があるうちに購入しておきたい。

なお、人気の高さからフリマサイトなどでは非正規品も流通している。購入する際はアディダス公式オンラインストアやJFA STORE、正規販売店を利用するのがおすすめだ。

チェックポイント おすすめ モデル 本格派ならオーセンティック、観戦用ならレプリカ サイズ感 ジャストサイズなら通常サイズ、ゆったり着るならワンサイズ上 着用目的 応援ならネーム入り、普段着ならネームなしも人気 人気モデル 三笘薫、久保建英、遠藤航モデルは売り切れ注意 購入先 アディダス公式、JFA STORE、正規販売店がおすすめ

日本代表アウェイユニフォーム2026のサイズ感は？身長別ガイド

に今作は、選手着用モデルであるオーセンティックのサイズ設計が見直されており、過去数シーズンのタイトなモデルとは着用感が大きく異なっている。

オーセンティックモデルは、従来モデルと比較して着丈が約4〜5cm、身幅が約3cm広く設計されているため、これまでワンサイズ上を選んでいた人でも、今回は普段着と同じサイズを選びやすくなった。

一方のレプリカモデルは従来とほぼ同じサイズ感を採用。観戦用や普段着として着用する場合も、これまでと同じサイズ選びで問題ないケースが多い。

また、近年はオーバーサイズで着こなすサポーターも増えており、街着として着用する場合はワンサイズからツーサイズ上を選ぶケースも見られる。用途に合わせてサイズを選びたい。

身長目安 推奨サイズ サイズ感の目安 157〜163cm XS 小柄な方向け 162〜168cm S 165cm前後が目安 167〜173cm M 標準的なサイズ感 172〜178cm L 175cm前後向け 177〜183cm XL(O) 180cm前後向け 182〜188cm 2XL(XO) 体格が良い方向け 187〜193cm 3XL(2XO) 大きめサイズを求める方向け

購入前にはオーセンティックとレプリカの違いも確認しておきたい。オーセンティックは選手仕様らしいフィット感と軽量性を重視した作りとなっている一方、レプリカは耐久性や着心地を重視した設計となっている。

モデル 特徴 おすすめ オーセンティック 前作よりゆとりのあるサイズ設計・選手着用仕様 本格派・コレクション向け レプリカ 従来通りのサイズ感・耐久性重視 観戦用・普段着向け

日本代表アウェイユニフォーム2026の人気コーデは？

サッカー日本代表の2026年アウェイユニフォームは、オフホワイトをベースにしたデザインと約30年ぶりに復活したトレフォイルロゴが特徴。ユニフォームとしてだけでなく、普段着として取り入れる「ブロークコア」スタイルでも人気を集めている。

定番はデニムやカーゴパンツを合わせたストリートコーデ。足元にアディダス サンバなどのフットボール系スニーカーを合わせることで、トレンド感のある着こなしが完成する。

また、ジャケットやスラックスと合わせたスポーツミックススタイルも人気。オフホワイトのカラーリングが落ち着いているため、きれいめコーデにも取り入れやすい。

女性であればロングスカートやミニスカートと組み合わせるブロケットコアスタイルもおすすめ。スポーティーさとガーリーさを両立した今らしい着こなしを楽しめる。

ユニフォーム自体に存在感があるため、ボトムスや小物はブラックやグレー、デニムなど落ち着いたカラーでまとめるとバランスが取りやすい。

スタイル おすすめアイテム ストリート デニム、カーゴパンツ、サンバ きれいめ ジャケット、スラックス、ローファー レディース ロングスカート、ミニスカート、ブーツ レイヤード ロンT、パーカー、ポロシャツ おすすめカラー ブラック、グレー、インディゴデニム

日本代表アウェイユニフォーム2026の販売店は？

サッカー日本代表の2026年アウェイユニフォームは、公式オンラインショップをはじめ、各種スポーツショップやサッカー専門店など幅広い販売チャネルで取り扱われている。

特に公式販売店では最新モデルの入荷が早く、サイズ展開も豊富。ネーム＆ナンバー加工に対応している店舗も多く、自分だけのオリジナルユニフォームを作成できる点が魅力だ。

選手名入りモデルを購入したい場合は、販売店ごとの対応内容を確認しておきたい。公式ストアでは希望する選手名や背番号を指定できる場合があり、好きな選手仕様で注文できる。

また、日本サッカー協会公式ショップでは代表選手のナンバーキットを選択できるため、応援する選手のユニフォームを購入しやすい環境が整っている。

人気選手モデルや人気サイズは大会期間中に品薄となることもあるため、購入を検討している場合は早めのチェックがおすすめだ。

なお、実店舗では試着してサイズ感を確認できるメリットがある一方、取り扱いモデルや加工対応の有無は店舗によって異なるため、事前確認を行っておきたい。