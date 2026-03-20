3月1日に開幕したAFC女子アジアカップオーストラリア2026は日本時間3月21日(土)に決勝が開催され、日本女子代表(なでしこジャパン)はアジアの頂点をかけてオーストラリア女子代表と対戦する。

本記事では、日本女子代表vsオーストラリア女子代表の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介する。

なでしこジャパンvsオーストラリア｜試合日程・開始時刻は？

大会：AFC女子アジアカップオーストラリア2026 決勝

カード：日本女子代表(なでしこジャパン) vs オーストラリア女子代表

会場：スタジアム・オーストラリア

日程：2026年3月21日(土)18:00キックオフ／日本時間

なでしこジャパンvsオーストラリア｜放送・配信予定は？

女子アジアカップ2026、日本代表vsオーストラリア代表は『DAZN』がライブ配信する。なお、『DAZN』は大会全試合を独占ライブ配信する。

■放送局・スケジュール

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

女子アジアカップ2026のおすすめ視聴方法

AFC女子アジアカップオーストラリア2026は『DAZN(ダゾーン)』が日本戦を含む全試合をライブ配信している。

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