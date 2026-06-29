【7/1】コートジボワールvsノルウェーの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、ラウンド32ではコートジボワールとノルウェーが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのラウンド32となるコートジボワールvsノルウェーの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

コートジボワールvsノルウェー｜キックオフ時間

ワールドカップ - 決勝ステージ Dallas Stadium

コートジボワールvsノルウェー｜チームニュース＆予想スタメン

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

試合の見どころ

ラウンド32の中でも最も予想が難しい試合の一つとなるであろうこの一戦では、果敢なコートジボワールが、世界最高のストライカーを擁するノルウェーと対戦する。テキサスの暑さの中、世界ランキングでわずか2位差の2チームのうち、ベスト16に進出するのはどちらだろうか？勝者には、ブラジルか日本との対戦が待っている。

コートジボワールはグループリーグ3試合すべてで先制点を挙げ、ワールドカップ史上2番目のアフリカ勢としてこの偉業を達成した。守備の規律が取れたエクアドルに辛勝した後、ドイツにアディショナルタイムで痛恨の敗北を喫した。しかし、かつては批判の的だった元アーセナルのスター選手、ニコラ・ペペの2ゴールのおかげで、キュラソーに2-0で勝利し、チームを立て直した。

ノルウェーはワールドカップに様々なレベルでエンターテイメントをもたらしてきた。彼らの大勢のサポーターは、熱狂的なチャントで計り知れないエネルギーと情熱を生み出してきた。ピッチ上では、ノルウェーの3試合で15ゴールが生まれ、1試合平均ちょうど5ゴールとなっている。最後の試合は4-1で敗れたが、その試合ではスターレ・ソルバッケン監督がアーリング・ハーランド、キャプテンのマルティン・ウーデゴール、高く評価されている右サイドの攻撃選手アントニオ・ヌサなど、数名の主力選手を休ませた。ユリエン・リエルソンはフランス戦ではリスクを冒さなかったが、右サイドバックとして起用されるだろう。

サッカー界は、コートジボワール代表ウインガー、ヤン・ディオマンデの並外れた才能に沸き立っている。RBライプツィヒ所属の19歳の彼は、ヨーロッパ屈指の強豪クラブから熱烈なオファーを受けており、今夏には大型移籍が実現する可能性が高い。スピード、巧みなテクニック、ドリブルで恐れられるディオマンデは、リバプールが獲得を狙っていると噂されており、ノルウェー代表の右サイドでチームメイトのアントニオ・ヌサと直接対決することになる。ヌサは一部で「ノルウェーのネイマール」と呼ばれている。この二人の対決は、勝敗を左右する重要な局面となるかもしれない。

両チームの近況

両チームの対戦成績

順位

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