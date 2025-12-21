「ニチレイ presents オールジャパン メダリスト･オン･アイス 2025」が、12月22日(月)に行われる。

本記事では、メダリスト・オン・アイス2025の地上波テレビ中継、TVer無料配信情報を紹介する。

メダリスト・オン・アイス2025の開催日程

メダリスト・オン・アイス2025は、12月22日(月)15:00に開演を予定。終了時刻は17:45予定となっているが、出演選手の人数によって前後する。

メダリスト・オン・アイス2025には、前21日(日)まで行われるオリンピック最終選考会でもある全日本フィギュアスケート選手権2025のメダリストや、冬季オリンピックなどの国際大会に出場する日本代表選手が出演する予定だ。このため、出演選手は全日本フィギュア終了後に決定する。

メダリスト・オン・アイス2025の地上波テレビ中継・TVer無料配信は？

メダリスト・オン・アイス2025は地上波『フジテレビ系列』で12月22日(月)15:00～17:48に生中継予定。一方で、『TVer』での無料同時配信は予定されていない。

メダリスト・オン・アイス2025のその他中継予定は？

メダリスト・オン・アイス2025は、テレビ放送が地上波『フジテレビ系列』の他、CS『フジテレビTWO』でも生中継。また、ネット『FOD』でもライブ配信される。衛星放送『BSフジ』では12月31日(水)18:00～19:55に録画放送予定だ。

なお、『FOD』のコンテンツはAmazon Prime Videoの『FODチャンネル』でも対象作品が視聴可能だ。

放送・配信 形態 中継日時 フジテレビ 地上波 12/22(月)15:00-17:48 フジテレビTWO CS 12/22(月)15:00～18:00 BSフジ BS 12/31(水)18:00～19:55 FODプレミアム(Amazonあり) ネット 12/22(月)15:00～18:00 TVer ネット ×

【期間限定200円！】メダリスト・オン・アイス2025のおすすめ視聴方法

上述の通り、メダリスト・オン・アイス2025は地上波『フジテレビ系列』で誰でも視聴することができるが、ネット『FODプレミアム(Amazonあり)』での視聴がおすすめだ。

『FODプレミアム』は月額制のサブスクリプションサービスだが、『FOD』およびAmazon『FODチャンネル』は2026年1月6日まで限定のキャンペーンを実施しており、最初の1カ月間が月額200円(税込)となる。さらに、『FOD』ではメダリスト・オン・アイスの出演選手を決める全日本フィギュアスケート選手権2025を全種目・全演技完全ライブ配信予定。スマホやタブレット、PCから視聴できるため、いつでもどこでも視聴できる点も魅力だ。

■加入手順

Amazonの『FODチャンネル』の料金は、最初の1カ月間は月額200円(税込)、それ以降はキャンセルをしない限り月額1,320円(税込)で自動更新。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。