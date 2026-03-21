BTSライブ2026を無料で見る方法は？テレビ放送/ネット配信予定・視聴方法・料金まとめ

完全体として再集結したBTSの7人がパフォーマンスを披露する『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』が、2026年3月に開催される予定だ。

本記事では、BTSのライブの無料視聴について紹介する。

BTSのライブを無料で見るには？テレビ放送・ネット配信予定は？

BTSの完全体復帰ライブ『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』が、2026年3月21日(土)20:00(日本時間)から開催される。

本公演は動画配信サービスNetflixでの独占配信となっているため、その他プラットフォームでの配信やテレビ放送は予定されていない。また、視聴にはNetflixの有料のメンバーシップ登録が必要となる。Netflixでは現在無料トライアルが提供されていないため、完全無料でライブ映像を視聴する方法は用意されていない状況だ。

視聴はNetflixの有料会員であれば追加料金なしで可能となっており、ライブチケットを別途購入する必要はない。

さらに、ライブ後の2026年3月27日からは、アルバム制作の舞台裏に迫るドキュメンタリー作品『BTS: THE RETURN』もNetflixで独占配信される予定。ライブとあわせて、BTSの新たなストーリーを多角的に楽しめる展開となる。

項目 内容 視聴料金 Netflix月額料金のみで視聴可能(追加料金なし) ライブチケット 不要

BTSのライブを見るために掛かるNetflixの料金は？

Netflixの料金プランは、現在「広告つきスタンダード」「スタンダード」「プレミアム」の3種類が用意されている。いずれも月額制となっており、視聴スタイルや画質、同時視聴台数に応じて選択することが可能だ。

最も安価な「広告つきスタンダード」は月額890円(税込)で利用できるが、視聴中に広告が表示される仕様となるほか、一部機能に制限がある。

一方、「スタンダード」は広告なしでフルHD画質のコンテンツを楽しめるバランス型のプランで、月額1,590円(税込)。さらに「プレミアム」は4K画質に対応し、最大4台までの同時視聴が可能な上位プランで、月額2,290円(税込)となっている。

なお、Netflixには現在無料トライアルが用意されていないため、利用開始時点から月額料金が発生する点には注意が必要だ。BTSライブを視聴する場合も、いずれかのプランへの加入が前提となる。

プラン名 月額料金(税込) 画質 同時視聴台数 広告 広告つきスタンダード 890円 フルHD 2台 あり スタンダード 1,590円 フルHD 2台 なし プレミアム 2,290円 4K 4台 なし

Netflix(ネットフリックス)のお得な視聴方法は？

【LYPプレミアム with Netflix】初回実質1カ月無料！Netflixの料金だけでLINEプレミアム機能が使える

LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

また、「Netflix」単体でも『LYPプレミアム with Netflix』でも同ランクのプランの月額料金は変わらない。「Netflix」に加入するのであれば、実質追加料金なしで「LYPプレミアム」も利用できるようになる『LYPプレミアム with Netflix』経由がおすすめだ。

また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録する方を対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。付与されるPayPayポイントは、初めて登録したプランと同額のポイント。登録の2カ月後の中旬～下旬に、会員費1か月分相当のPayPayポイントを付与される。

■LYPプレミアム with Netflixの登録方法

「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス 「プラン詳細を見る」をタップ 「お好みのプラン」を選ぶ 手順に沿って会員登録完了

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！

©NTT DOCOMO

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。

■爆アゲセレクション経由の加入手順

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。