『DAZN(ダゾーン)』がサッカー特化型プラン「DAZN SOCCER」を提供している。

本記事では、「DAZN SCOCER」の解約方法を紹介する。

DAZN SOCCERはどんなプラン？

「DAZN SOCCER」は、『DAZN』が2026年8月30日(日)までの期間限定で提供するサッカー特化型のプラン。プロ野球やモータースポーツ、格闘技といったサッカー以外のコンテンツを除き、2026年ワールドカップ(W杯)全試合など『DAZN』が提供するすべてのサッカーコンテンツをよりお得に視聴することができる。

「DAZN SOCCER」は年間プラン(月々払い)のみでの提供となり、料金は年間31,200円で月々の支払いが2,600円(税込)。通常プランだと「DAZN Standard」の年間プラン(一括払い)が年間32,000円(税込)の月々換算約2,667円、年間プラン(月々払い)が年間38,400円(税込)の月々3,200円(税込)となっているため、「DAZN SOCCER」は年間プランとしては最も安くサッカーが視聴できるプランとなっている。

また、「DAZN SOCCER」の提供に際し、『DAZN』は割引キャンペーンを実施。2026年4月21日(火)～7月20日(月・祝)23:59までのキャンペーン期間中に「DAZN SOCCER」に加入すると、最初の3カ月間が月々980円(税込)(4カ月目から月々2,600円)、初年度年間総額26,340円(税込)となる。期間中に加入手続きを完了させると自動的にキャンペーン価格が適用される仕組みだ。「DAZN SOCCER」はDAZNアプリから選択することはできず、パソコン、スマートフォンなどのWebブラウザからのみ選択可能となる点には注意が必要だ。

「DAZN SOCCER」の加入方法は以下の通り。

DAZN公式サイトへアクセス 「サッカーを選択」をタップ メールアドレスを入力 支払い情報を入力して登録が完了！

DAZN SOCCERの解約方法は？

「DAZN SOCCER」は『DAZN』公式サイトの「年間プラン(一括払い/月々払い)の解約方法」の解約方法を参照することで確認可能。アプリを通じての解約方法は案内されておらず、iPhone・auなどのアプリで視聴している場合でも、Webブラウザからのみ解約することができる。

「DAZN SOCCER」の解約手順は以下の通り。

WebブラウザからDAZN公式サイトにログイン 右上のプロフィールアイコンから「マイ・アカウント」に進む 画面左側のカテゴリから｢プラン｣→「プランを解約」→「解約を進める」 解約理由を選択し、｢続く｣を選択 パスワードを入力し、「続行」を選択すれば解約手続きが完了

DAZN SOCCERの解約時の注意事項は？

「DAZN SOCCER」は年間プラン(月々払い)でのみ提供されているため、契約期間は加入から12カ月間となる。途中解約は受け付けられておらず、利用を停止(退会)したとしても残り期間の料金が日割りで返金されることはない。『DAZN』では退会手続き後も契約期間終了まではコンテンツの視聴が可能となっているが、加入時期によって仕様が変更となる可能性もあるため、実際の取り扱いについては加入および解約前によく確認する必要がある。

また、「DAZN SOCCER」はクレジット/デビットカード、Paypal、Google Payでのみ支払いが可能。モバイルキャリア決済で支払いをすることはできない。

その他、不明な点はDAZN公式サイトのヘルプセンターから確認してほしい。

DAZN SOCCERが解約できない時の対処法は？

解約手続きに従って手続きを進めても解約ができない場合、以下のチェックリストを確認してほしい。それでも解約ができない場合は、DAZN公式サイトのヘルプセンターへとアクセスし、右下からチャットを開くことでカスタマーセンターに連絡をとることができる。