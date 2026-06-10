【6/14】ハイチvsスコットランドの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会は、日本時間2026年6月12日(金)に開幕。グループCではハイチとスコットランドが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのグループC初戦となるハイチvsスコットランドの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

ハイチvsスコットランド｜キックオフ時間

ハイチvsスコットランド｜チームニュース＆予想スタメン

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

試合の見どころ

ハイチはホームで試合を行うことができないため、予選突破は驚異的な偉業だった。監督のセバスチャン・ミーニュはハイチに足を踏み入れたことすらないが、ハイチ系の血を引く選手を求めてヨーロッパのリーグをくまなく探し回った。賢明な補強により、前線と中盤に実績のある選手が加わった。ミーニュ監督率いるチームは、スピードを活かした効果的なカウンターアタックを展開し、6月2日のニュージーランド戦では新加入選手たちが4-0の勝利に貢献した。

対するスコットランドは1998年以来初めてワールドカップ出場権を獲得し、6回の予選敗退という苦い経験に終止符を打った。 スコットランドの中盤の経験が大きな鍵となるだろう。アストン・ヴィラのジョン・マッギンは、得点貢献度においてクラブキャリア最高のシーズンを送ったばかりであり、スコット・マクトミネイは2024-25シーズンにセリエA年間最優秀選手賞を受賞した時の好調を維持している。

また、スコットランド代表のゴールキーパー、クレイグ・ゴードンは、2018年に45歳でエジプト代表としてサウジアラビア戦に出場したエッサム・エル・ハダリーに次いで、ワールドカップ史上2番目に高齢の出場選手となる可能性がある。

両チームの近況

両チームの対戦成績

順位

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