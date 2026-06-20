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【W杯】ドイツvsコートジボワールはDAZNでライブ＆見逃し配信！7/20まで割引キャンペーン実施中
Yuta Tokuma

【6月21日】ドイツvsコートジボワールの地上波テレビ放送・ネット配信予定｜FIFAワールドカップ2026

ワールドカップ
ドイツ 対 コートジボワール
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コートジボワール

2026年6月21日(日)に開催されるFIFAワールドカップ グループE第2節、ドイツ対コートジボワールの地上波中継・BSテレビ放送・DAZNネット配信予定を紹介。

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FIFAワールドカップ2026・北中米大会は、2026年6月21日(日)に開催されるグループE第2節で、ドイツとコートジボワールが対戦する。

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本記事では、ドイツvsコートジボワールの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ドイツvsコートジボワール｜試合日程・キックオフ時間

グループリーグE組第2節のドイツvsコートジボワールは、日本時間6月21日(日)にカナダにあるトロント・スタジアムで開催される。

  • 大会：FIFAワールドカップ2026 グループE組第2節
  • 日時：2026年21日(日)5:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：ドイツ vs コートジボワール
  • 会場：トロント・スタジアム（カナダ）

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ドイツvsコートジボワール｜地上波中継・BSテレビ放送・ネット配信

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日本テレビ系列生中継
NHK BSプレミアム4K録画(16:00～)

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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