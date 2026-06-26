バロンドーラーが約30分でハット達成！優勝候補フランスが首位通過…注目ノルウェーが2位、セネガル3位、イラクは敗退

FIFAワールドカップ2026は26日にグループIの第3節が行われ、ノルウェーとフランスが対戦した。





共に開幕から連勝を達成し、すでにノックアウトステージ進出を決めているノルウェーとフランス。そして最終節では、首位通過をかけて直接対決を迎えた。ノルウェーでは、ハーランドやウーデゴールといった主力がベンチスタートに。一方のフランスでは、エンバペやデンベレ、オリーセなど主力が先発に名を連ねている。





開始直後にエンバペがいきなりバー直撃のシュートを放つと、5分にもコネが決定機を迎えるなど、フランスが序盤からゴールに迫る展開に。すると7分、フランスが先制に成功。エンバペのパスを受けたデンベレがボックス内まで侵入し、相手をかわして鋭いシュートを突き刺した。バロンドーラーが大きなリードをもたらす。









勢いの止まらないフランスは、20分に追加点。決めたのはまたしてもデンベレだった。再びエンバペのパスを受けたデンベレが、ボックス外から左足を一閃。強烈な一撃をネットに突き刺している。見事なシュートでフランスがリードを広げた。しかし、ノルウェーもすぐさま反撃。21分、リスタートから左に展開すると、アースゴールが華麗なステップで相手をかわして豪快にシュートを叩き込んだ。失点直後に1点差に詰め寄ることに成功する。









1点差に詰め寄られたフランスだったが、バロンドーラーの勢いは止まらず。33分、デンベレがボックス内で仕掛けながら相手を動かし、シュートコースを作って見事な一撃を流し込んだ。デンベレが約30分でハットトリックを達成、フランスが再びリードを2点に広げた。









2点ビハインドで後半を迎えたノルウェーだが、後半開始から2選手を入れ替えると、49分にボックス内で倒されたボブがPKを獲得。しかし、ストランド・ラーセンのキックはGKメニャンが完璧にストップ。フランスの守護神がチームを救う。すると後半アディショナルタイム、デゥエがヘッドを決めてダメ押しの4点目。フランスが4-1でノルウェーを下した。





一方、グループIのもう1試合では、セネガルとイラクが対戦。開始4分にディアッラのゴールでセネガルが先制すると、13分にイラクDFスラカがVARレビューで一発退場に。セネガルが開始早々にリードと数敵優位を手にする。その後セネガルの勢いは止まらず、最終的に5-0で大勝を収めた。





この結果、3連勝のフランスがグループIを首位で通過。ノルウェーが2位でラウンド32へ進んだ。また、最終節で大勝を収めたセネガルが3位に（勝ち点3、得失点差＋2）。3連敗のイラクは4位で敗退している。