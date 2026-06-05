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【6月6日】FC東京vsセレッソ大阪の地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜J1年構想リーグ プレーオフラウンド第2戦

J1 リーグ
FC東京 対 セレッソ大阪
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【J1放送予定】明治安田J1百年構想リーグプレーオフラウンド第2戦、FC東京対セレッソ大阪の地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間

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2026年6月6日(土)に行われる2026シーズンの明治安田J1百年構想プレーオフラウンド第2戦で、FC東京とセレッソ大阪対戦する。

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本記事では、FC東京とセレッソ大阪の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

FC東京vsセレッソ大阪｜試合日程・キックオフ時間

FC東京vsセレッソ大阪は、6月6日(土)にFC東京のホーム、ＭＵＦＧスタジアム（国立）で開催される。

  • 大会：2026 明治安田J1百年構想プレーオフラウンド第2戦
  • 日時：2026年6月6日(土) 17:00キックオフ
  • 対戦：FC東京 vs セレッソ大阪
  • 会場：ＭＵＦＧスタジアム（国立）

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FC東京vsセレッソ大阪｜放送・配信予定

明治安田J1百年構想プレーオフラウンド第2戦のFC東京vsセレッソ大阪は『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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FC東京vsセレッソ大阪のおすすめ視聴方法

2026シーズンの明治安田J1百年構想プレーオフラウンド第2戦は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

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『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

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DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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FC東京vsセレッソ大阪 チーム情報

FC東京 vs セレッソ大阪 予想スタメン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • 松橋力蔵

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • アーサー・パパス

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

FCT
-直近成績

ゴールを許す
4/7
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

OSA
-直近成績

ゴールを許す
15/8
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
5/5

両チームの対戦成績

FCT

直近の 5 試合

OSA

2

勝利

3

引分け

0

勝利

10

得点

6
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

順位表