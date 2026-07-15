イングランド、敗因はトゥヘル監督の采配か…「あんなに早い段階で守備を固める必要があったのか」「選手交代を誤った」

イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督の采配に現地記者が厳しい指摘を行っている。

イングランドはワールドカップ準決勝でアルゼンチンと対戦。アンソニー・ゴードンのゴールで先制するも、終盤に2点を失って逆転負け。60年ぶりの決勝進出を逃している。

一方で、話題となっているのがトゥヘル監督の采配。1点リードの72分にアンソニー・ゴードンを下げてDFエズリ・コンサを投入し、82分にはダン・バーンとニコ・オライリーを入れてさらに守備固めをした。しかし、その結果として前に出ることができず防戦一方となり、逆転を招いた。

『スカイスポーツ』のロン・ウォーカー氏は「イングランドはあんなに早い段階で守備を固める必要があったのだろうか？後からなら簡単に言えることだが、71分経過時点でトゥヘル監督が5バックに変更した決断の結果は、観戦する側にとっても、プレーする側にとっても、非常に辛いものだったに違いない」と指摘し、以下のように分析している。

「彼らは単に陣地を明け渡しただけでなく、5バックに切り替えてから決勝点を許すまでの21分間で、ボールのほぼ93％を相手に明け渡してしまった。結局、スリーライオンズは得点後、相手ペナルティエリア内で一度もボールに触れることができなかった。しかし、イングランドが本来の守備的な戦術に戻ったことで、トゥヘル監督の采配は彼らの問題をさらに悪化させるだけだった」

「5-4-1のフォーメーションで、相手陣内でのパスはわずか7本、コンサの投入とアルゼンチンの2点目のゴール後、最終ラインでのタッチはたった1回だけだった。」トゥヘル監督の無謀な賭けが、現ワールドカップ王者であり史上最高の選手であるアルゼンチンを招き入れてしまった。彼の2アシストと、アルゼンチンの当然の2ゴールは、まさに完璧な罰だった」

また、カヴェ・ソルヘコル氏は「2018年のロシア大会で起こったことと全く同じことが再び起こった。結局、トゥヘル監督は選手交代を誤った」と厳しい指摘を行った。

「守備的な選手を投入しすぎたため、イングランドは守備に徹し、現状維持に努めた。しかし、世界史上最高の選手を擁するアルゼンチンのような強豪相手に、そのような戦術では通用しない」

「アルゼンチンが試合の流れを取り戻すために攻撃的な選手を投入していた一方で、イングランドはダン・バーンのようなディフェンダーを投入していた。ダン・バーンは確かに闘志と気概にあふれているが、フリアン・アルバレス、ラウタロ・マルティネス、リオネル・メッシといった選手を相手にするようなレベルでは、ただディフェンダーを多く投入するだけでは不十分だと思う」