イングランドのベテラン選手がトゥヘルの戦術に不満か…アルゼンチン戦での5バックが議論に

ワールドカップ準決勝で、イングランドがアルゼンチンに1-2で惜敗した際の守備的な戦術は大きな話題となっており、トーマス・トゥヘル監督率いる代表チームのメンバーの間でも激しい議論が交わされている。

残り35分で1点をリードしていたイングランドは、1966年以来となるワールドカップ決勝進出に向けて順調に進んでいるように見えた。しかし、リードを守るために5バックの布陣を敷いたことで試合終盤にアルゼンチンの波状攻撃を受け、リードを覆されてしまった。

選手たちもリードを奪った後のチームの布陣が敗因の一つになったという明確な認識があった模様。『BBC』によると、少なくとも3人のベテラン選手が試合終盤におけるチームの戦術について個人的に不満を漏らしているという。

一部の選手は、試合終盤にもっと積極的にボールにプレッシャーをかけ、DFを休ませることが最善だったと考えていたと報道。ベンチとピッチ上の選手で考えが一致していなかったようだ。

なお、トゥヘル監督は試合後に「ボールを奪い、試合とボールをコントロールするということは、スペイン人やアルゼンチン人、ブラジル人のDNAのように、我々のDNAには組み込まれていないのかもしれない。それも大きな問題だ」と話している。