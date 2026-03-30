イングランド代表は主将ハリー・ケインら主力とともに日本代表戦に臨みそうだ。イギリス『ザ・スタンダード』が先発メンバーを予想した。

2026年ワールドカップ欧州予選を勝ち上がったイングランドは、FIFAランキング4位、優勝候補の一角として本戦に出場する。これを前にした最後のインターナショナルブレイクでは、27日にウルグアイと対戦（1-1）し、31日に日本との一戦に臨む。

この一戦を前に、『ザ・スタンダード』はイングランドの先発を予想。招集された35選手のうち、デクラン・ライスやブカヨ・サカら8選手が離脱したチームの先発には、主将ケインや守護神ジョーダン・ピックフォード、注目のエリオット・アンダーソンらが名を連ねる見込みだ。

同メディアによると、イングランドはGKピックフォード、4バックのエズリ・コンサ、ダン・バーン、マーク・グエイ、ニコ・オライリー、守備的中盤にはアンダーソンとジェームズ・ガーナー、その前方にジャロッド・ボーウェン、モーガン・ロジャース、アンソニー・ゴードン、そして1トップにケインが入ると予想されている。

イングランドの予想先発は以下の通り。

GK：ピックフォード

DF：コンサ、バーン、グエイ、オライリー

MF：アンダーソン、ガーナー、ボーウェン、ロジャース、ゴードン

FW：ケイン