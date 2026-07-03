W杯イングランド対メキシコの試合時間が変更か…雷雨の懸念、ブラジル対ノルウェーも変更へ？

FIFAは、現地時間5日18時に予定されているワールドカップ・ラウンド16のイングランド対メキシコ戦について、キックオフ時間の変更を検討しているようだ。





アメリカ、メキシコ、カナダの三カ国共催で行われているFIFAワールドカップ2026。すでにラウンド32のすべての試合が終了し、ベスト16に進んだチームが出揃った。そして開催国の1つであるメキシコと優勝候補イングランドの一戦が決定していたが、このエスタディオ・アステカで予定されている試合のキックオフ時間が変更される可能性があるようだ。





『The Athletic』によると、試合当日は悪天候が予想されており、激しい雷雨により洪水被害が出る可能性も指摘されている模様。そのため、試合開始時間を数時間早める方向で協議が行われているとのこと。さらに、仮にイングランド対メキシコ戦のキックオフ時間が前倒しになった場合、同日に予定されるもう1試合ブラジル対ノルウェーと時間が重複する可能性があるため、こちたの試合時間の変更も検討されているという。現時点で最終決定は行われていないが、FIFAは関係するすべての連盟と協議を進めていると伝えられている。





今大会はすでに数試合が悪天候の影響を受けており、ラウンド32のメキシコ対エクアドルはキックオフ時間が1時間遅れ、またグループステージのフランス対イラクは2時間以上の中断も生じている。





なお、同じく現地時間5日にフィラデルフィアで行われるラウンド16のフランス対パラグアイの一戦は、キックオフ時の気温が38度にまで達すると予想されている。しかし、こちらは予定通り開催されるようだ。