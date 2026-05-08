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【ハイライト動画】クリスタル・パレスvsシャフタール・ドネツク｜カンファレンスリーグ準決勝第2戦

カンファレンスリーグ準決勝、クリスタル・パレスvsシャフタール・ドネツクのWOWOWハイライト動画はこちら。

CL・EL2025-26シーズンを視聴！
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2025-26シーズンのUEFAカンファレンスリーグ(ECL)の準決勝でクリスタル・パレスとシャフタール・ドネツクが対戦した。

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7日に行われた第2戦のハイライト動画を紹介する。

クリスタル・パレスvsシャフタール・ドネツク｜ハイライト動画

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フルマッチ見逃し配信はWOWOWオンデマンドで視聴可能！


準決勝の第1戦・第2戦を含む以降のカンファレンスリーグの注目試合は、ネット『WOWOWオンデマンド』が全試合独占生中継。

そのため、地上波テレビ中継やその他のBS・CS放送、ネット配信は行われない。

ECLの中継情報

地上波放送衛星放送ネット配信
なし

BS：WOWOW

CS：なし

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カンファレンスリーグのおすすめ視聴方法

ELを独占生中継・ライブ配信する『WOWOW』は、テレビでの衛星放送、ネット配信を視聴することができる。『WOWOWオンデマンド』のネット配信であれば契約後すぐに視聴することができ、見逃し配信も行われるため、おすすめだ。

『WOWOW』の加入手続きは「配信経由(WOWOWオンデマンド)」と「放送経由(テレビ)」の2種類がある。どちらも月額2,530円(税込)で視聴可能だ。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

WOWOW公式サイトにアクセス
②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択
③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！

■放送経由(テレビ)の登録方法

BSデジタルチューナー搭載のテレビやレコーダーがあれば、テレビから直接申し込むことができる。B-CASカード番号を入力して手続きを済ませれば、15〜30分ほどで視聴可能になる。

支払いはクレジットカードか口座振替が利用でき、放送経由であれば番組の録画もできる。

※すでにWOWOWを契約しているユーザーは、追加料金なしでWOWOWオンデマンドを利用可能。WEBアカウントを作成後、契約情報を紐づければすぐに視聴できる。

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