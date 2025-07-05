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Shohei OtaniGetty Images
Amazon Prime Video『MLB.tv』でMLB公式戦全試合配信
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【7月6日】ドジャースvsアストロズのテレビ放送/ネット配信予定・開始時間｜MLB(メジャーリーグ)2025

【メジャーリーグ 放送予定】大谷翔平出場予定！日本時間7月6日開催のドジャースvsアストロズのTV中継・ネット配信予定、試合日程、視聴方法まとめ。

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『MLB.TV』はAmazonプライムビデオで視聴可能！

2025シーズン全球団・全試合をライブ＆見逃し配信

月額

4,220円(税込)

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MLB（メジャーリーグ）は日本時間7月6日(日)、公式戦を実施。ロサンゼルス・ドジャースとヒューストン・アストロズが対戦する。

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本記事では、ドジャースvsアストロズの試合日程、放送予定、視聴方法を紹介していく。

ドジャースvsアストロズ｜試合日程・開始時間

ロサンゼルス・ドジャースvsヒューストン・アストロズは、日本時間7月6日(日)に開催。

  • 大会：MLB公式戦
  • 日時：日本時間7月6日(日)午前8:15開始予定
  • 対戦：ドジャース（大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希 所属）vsアストロズ

ドジャースvsアストロズ｜放送/配信予定

ロイヤルズvsドジャースは『NHK BS』『J SPORTS 3』『MLB.tv』『SPOTV NOW』が中継・配信を行う。

『MLB.tv』は、Amazon Prime Video内のチャンネルでも視聴可能。公式戦を含め、30チームすべての試合を配信する。

■放送局・スケジュール

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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MLB.tvのAmazon視聴方法・月額料金

MLB.TV logoMLB.TV

Amazonプライムビデオ『MLB.tv』は、プライム会員なら月額4,220円。試合のライブ配信だけでなく見逃し配信も視聴することができる。

■Amazon『MLB.tv』の視聴手順

まずはAmazonのMLB.tvチャンネルページにアクセス

  1. 「詳細を見る」をタップ。
  2. 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
  3. これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。(無料トライアル終了後は月額2,178円)

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

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