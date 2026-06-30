日本サッカーの成長信じる堂安律「この数年間積み重ねてきたものが無駄だったとは思いません」

日本代表のMF堂安律がブラジル戦後、SNSで思いを吐露した。

ワールドカップラウンド32でブラジルの前に敗れた日本代表。主将としてチームを牽引した堂安だが守備に奔走させられた。試合後には「力不足」と認めていたが、直後にSNSでも自身の思いを伝えている。

堂安は「このW杯での挑戦は、ここで終わりました。カタール大会が終わった日から、この大会のために全員がすべてを懸けて準備をしてきました。アスリートの世界は結果がすべてです。その結果を残せなかったことが本当に悔しいです」と述べつつ、こう続けた。

「それでも、この数年間積み重ねてきたものが無駄だったとは思いません。一人ひとりが本気で積み重ねた時間は、次の世代へ、そしてまたその次の世代へと受け継がれていき、そしてその先に、日本サッカーの夢であるワールドカップ優勝があると、僕は信じています」

「そして今大会は、これまで以上に多くの方が僕たちと同じ夢を信じてくれていることを強く感じました。現地まで足を運んでくれた皆さん、そして日本から、世界中から声援を送ってくれた皆さん。本当にありがとうございました」

「この悔しさも、日本サッカーの歴史の一部です。ここで終わりではありません。これからも日本サッカーへの応援をよろしくお願いします」