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【6/19】チェコvs南アフリカの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

チェコ 対 南アフリカ
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FIFAワールドカップ グループA第2節、チェコvs南アフリカの予想スタメン・試合の見どころ・チーム情報を紹介。

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FIFAワールドカップ2026・北中米大会は、グループA第2節ではチェコと南アフリカが対戦する。

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本記事では、FIFAワールドカップのグループA第2節チェコvs南アフリカの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

チェコvs南アフリカ｜キックオフ時間

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ワールドカップ - グループ。 A
Atlanta Stadium

チェコvs南アフリカ｜チームニュース＆予想スタメン

チェコ vs 南アフリカ 予想スタメン

チェコHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestRSA
1
マチェイ・コバール
6
ステファン・チャロウペク
7
ラディスラフ・クレイチー
4
ロビン・フラナーチ
24
A. Sojka
17
ルカシュ・プロヴォド
15
パヴェル・シュルツ
22
トマーシュ・ソーチェク
20
ヤロスラフ・ゼレニー
5
ウラジミール・クーファル
10
パトリック・シック
1
ロンウェン・ウィリアムズ
21
I. Okon
6
A. Modiba
20
クリソ・ムダウ
14
M. Mbokazi
4
テボホ・モコエナ
5
T. Mbatha
23
J. Adams
7
O. Appollis
8
T. Moremi
9
ライル・フォスター

4-2-3-1

RSAAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ミロスラフ・コウベック

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ウーゴ・ブロース

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

試合の見どころ

グループAでの第1節を落としたチェコと南アフリカ。チェコは韓国に1-2と逆転負けを喫した。得点はロングスローからによるもので、セットプレーでの高さを示した。韓国相手にいくつかのチャンスも作っており、決して状況は悪くない。エースのパトリック・シックにどれだけチャンスを与えられるかがカギで、セットプレー以外でも前線にボールを供給する機会を作りたい。

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チェコ crest
チェコ
CZE
南アフリカ crest
南アフリカ
RSA

対する南アフリカは初戦で共催国のメキシコに完敗。さらに、枠内シュートもなし、テムバ・ズワネとスフェフェロ・シトレも退場処分となり、チェコ戦では欠場することになる。とりわけプレーメーカーでもあるズワネが出場できないのは痛手となりそうだ。チェコの優位は揺るがないが、南アフリカはどのようなアプローチでこの試合に臨むことになるのだろうか。

両チームの近況

CZE
-直近成績

ゴールを許す
10/8
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
5/5

RSA
-直近成績

ゴールを許す
3/5
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

順位

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