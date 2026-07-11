コナー・マクレガーが、「UFC 329」に出場する。

本記事では、マクレガー復帰戦の中継日時や視聴方法を紹介する。

マクレガーが5年ぶり復帰！

1988年7月14日生まれのマクレガーは、2007年2月に18歳でアマチュア総合格闘技デビューを飾り、初戦から1RTKO勝利。翌2008年の3月にプロデビューを果たすと、ゲイリー・モリスに2RTKOで勝利した。以降は2012年にケージ・ウォリアーズの二階級制覇を成し遂げ、2013年2月よりUFCに参戦。2015年にはUFC世界フェザー級王座、2016年にはUFC世界ライト級王座を獲得している。

2021年7月、「UFC 264」でダスティン・ポイエーで対戦したが1ラウンド終盤に左足の脛骨を骨折。ドクターストップでTKO負けを喫し、以降も自身の負傷や必要情報の提出不備による出場停止などで復帰することができずにいた。

そしてこの度、「UFC 329」にて5年ぶりに復帰することが決定。対戦相手は前BMF王者のマックス・ホロウェイで、マクレガーとは2013年8月依頼13年ぶりの再戦となる。

マクレガー復帰戦の中継日時

ウェルター級マッチ、マクレガーvsホロウェイが行われる「UFC 329」は、日本時間7月12日(日)にT-Mobileアリーナ(アメリカ・ネバダ州ラスベガス)で開催。大会の模様は、『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』で全試合ライブ配信予定となっている。

当日は日本時間の午前6:00からアーリープレリム(5試合)、午前8:00からプレリム(4試合)、午前10:00(5試合)からメインカードが開始予定。マクレガーvsホロウェイはメインカードの5試合目に行われる。

なお、『U-NEXT』では見放題プラン(31日間無料トライアルあり)に登録していれば追加料金無しで視聴可能。UFC公式の動画配信サービス『UFC Fight Pass』では、月額2,699円(税込)のプレミアムプランに加入することで視聴できる。

開催日 開始時間 カード 中継局 7月12日(日) 10:00 メインカード U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) UFC Fight Pass 8:00 プレリム U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) UFC Fight Pass 6:00 アーリープレリム U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) UFC Fight Pass

※すべて日本時間。

※中継日時・内容は変更となる場合があります。最新情報は各中継局公式サイトよりご確認ください。

UFC329 マクレガーvsホロウェイ｜おすすめ視聴方法

前述の通り、UFC329 マクレガーvsホロウェイは『U-NEXT』がライブ配信する。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間が設けられており、期間中は見放題作品の視聴が可能。

『U-NEXT』見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。