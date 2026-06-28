コロンビアが首位通過…2位ポルトガルはラウンド32でクロアチアとの対戦決定

ワールドカップではグループK最終節が行われ、コロンビアとポルトガルが首位通過を争った。

連勝中のコロンビアが2位ポルトガルと対戦。ルイス・ディアスやハメス・ロドリゲス、ポルトガルもクリスティアーノ・ロナウドやブルーノ・フェルナンデス、ジョアン・フェリックスといった面々が先発した。

先に決定機を得たのはコロンビア。序盤から積極的にシュートを放つと、FWジョン・コルドバが力強いドリブルから決定機を得る。しかし、GKディオゴ・コスタが好セーブでしのいだ。

ポルトガルはジョアン・カンセロからのクロスを受けたブルーノ・フェルナンデスが絶好のチャンスを向かえるが、至近距離からのシュートはGKカミロ・バルガスがセーブ。フェリックスもヌーノ・メンデスのクロスからシュートを打つが、惜しくも枠上へ外れた。前半からオープンな展開が繰り広げられ、スコアレスで前半を終えた。

後半からポルトガルはディオゴ・ダロト、ジョアン・ネヴェスを投入。フェリックスが積極的な働きを見せるなか、コロンビアにチャンス。62分、右からの折り返しをフリーでリオスが合わせるが、枠を外れた。ゴール右でパスを受けたジョン・アリアスのシュートもディオゴ・コスタがセーブした。

ポルトガルはラファエウ・レオンらを投入し、勝負に出る。一方のコロンビアもハメス・ロドリゲスを下げた。しかし、最後までスコアは動かず0-0で終了。コロンビアは首位通過を決め、ポルトガルは2位に。ポルトガルはラウンド32でクロアチアとの対戦が決まった。