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【6/28】コロンビアvsポルトガルの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

コロンビア 対 ポルトガル
コロンビア
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FIFAワールドカップ グループK第3節、コロンビアvsポルトガルの予想スタメン・試合の見どころ・チーム情報を紹介。

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本記事では、FIFAワールドカップのグループK第3節となるコロンビアvsポルトガルの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

コロンビアvsポルトガル｜キックオフ時間

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ワールドカップ - グループ。 K
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コロンビアvsポルトガル｜チームニュース＆予想スタメン

コロンビア vs ポルトガル 予想スタメン

コロンビアHome team crest

4-3-3

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestPOR
12
カミーロ・ バルガス
2
ダニエル・ムニョス
23
ダビンソン・サンチェス
3
ジョン・ルクミ
17
ヨハン・モヒカ
16
ジェフェルソン・レルマ
11
ジョン・アリアス
14
G. Puerta
10
ハメス・ロドリゲス
7
ルイス・ディアス
25
ルイス・スアレス
1
ディオゴ・コスタ
3
ルベン・ディアス
13
レナト・ベイガ
25
ヌーノ・メンデス
20
ジョアン・カンセロ
8
ブルーノ・フェルナンデス
18
ペドロ・ネト
15
ジョアン・ネヴェス
23
ヴィティーニャ
11
ジョアン・フェリックス
7
クリスティアーノ・ロナウド

4-2-3-1

PORAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ネストル・ロレンソ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ロベルト・マルティネス

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

試合の見どころ

グループKの上位2チーム、コロンビアとポルトガルが、土曜日にマイアミガーデンズのハードロックスタジアムで激突する。コロンビアは2試合を終えて勝ち点6でグループKの首位に立っており、ポルトガルは勝ち点4で2位につけている。つまり、ポルトガルがグループ首位になるには勝利する必要がある。

ワールドカップ
コロンビア crest
コロンビア
COL
ポルトガル crest
ポルトガル
POR

ネストル・ロレンソ監督率いるチームは、2試合で6ポイントを獲得し、トーナメントのベスト32進出を確定させた。彼らはこの試合で1ポイントを獲得すれば首位となり、次のラウンドではグループD、E、I、J、Lのいずれかの3位チームと対戦することになる。コロンビアは過去に一度ポルトガルと対戦しており、2014年の親善試合で0-0の引き分けに終わっている。そのため、今回の対戦は両チームにとって初の公式戦となる。

一方、ポルトガルはウズベキスタンに5対0で勝利しており、クリスティアーノ・ロナウドが2得点を挙げて、最近彼にかかっていたプレッシャーを和らげた勢いでこの試合に臨む。ロベルト・マルティネス監督率いるチームはグループKで勝ち点4の2位につけており、グループ首位のコロンビアを上回るためにはこの試合に勝つ必要がある。最悪のシナリオではポルトガルは3位で予選を通過することになるが、ほぼ確実にトップ2に入るだろう・

両チームの近況

COL
-直近成績

ゴールを許す
10/5
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

POR
-直近成績

ゴールを許す
12/3
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

順位

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