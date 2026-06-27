【6/28】コロンビアvsポルトガルの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、グループK最終節ではコロンビアとポルトガルが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのグループK第3節となるコロンビアvsポルトガルの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

コロンビアvsポルトガル｜キックオフ時間

コロンビアvsポルトガル｜チームニュース＆予想スタメン

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

試合の見どころ

グループKの上位2チーム、コロンビアとポルトガルが、土曜日にマイアミガーデンズのハードロックスタジアムで激突する。コロンビアは2試合を終えて勝ち点6でグループKの首位に立っており、ポルトガルは勝ち点4で2位につけている。つまり、ポルトガルがグループ首位になるには勝利する必要がある。

ネストル・ロレンソ監督率いるチームは、2試合で6ポイントを獲得し、トーナメントのベスト32進出を確定させた。彼らはこの試合で1ポイントを獲得すれば首位となり、次のラウンドではグループD、E、I、J、Lのいずれかの3位チームと対戦することになる。コロンビアは過去に一度ポルトガルと対戦しており、2014年の親善試合で0-0の引き分けに終わっている。そのため、今回の対戦は両チームにとって初の公式戦となる。

一方、ポルトガルはウズベキスタンに5対0で勝利しており、クリスティアーノ・ロナウドが2得点を挙げて、最近彼にかかっていたプレッシャーを和らげた勢いでこの試合に臨む。ロベルト・マルティネス監督率いるチームはグループKで勝ち点4の2位につけており、グループ首位のコロンビアを上回るためにはこの試合に勝つ必要がある。最悪のシナリオではポルトガルは3位で予選を通過することになるが、ほぼ確実にトップ2に入るだろう・

両チームの近況

両チームの対戦成績

順位

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