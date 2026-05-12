チェルシー、シャビ・アロンソ監督の招聘へ接触開始？本人も前向きか…新指揮官候補は5名とも

チェルシーは、次期指揮官としてシャビ・アロンソ氏を迎える準備を進めているようだ。

昨季エンツォ・マレスカ監督の下、クラブワールドカップを制したチェルシー。しかし今年1月には同指揮官を解任すると、同グループのストラスブールからリアム・ロシニアー監督を引き抜いて指揮を託すことに。だが、成績不振から再び解任を決断。現在はカラム・マクファーレン暫定指揮官が指揮を執っている。

そんなチェルシーだが、来季に向けて新監督を探していることが度々伝えられている。そして『The Athletic』によると、現在フリーのシャビ・アロンソ氏の招聘へ動いている模様。現時点では何も決まっていないようだが、本人は就任に前向きのようだ。アンドニ・イラオラ監督（ボーンマス）、マルコ・シウバ監督（フラム）らの名前も伝えられる中、シャビ・アロンソ氏が有力な候補になっているという。

一方で『talkSPORT』は、チェルシーはすでにシャビ・アロンソ氏の関係者と協議を行っており、交渉も順調に進んでいると指摘。本人もプレミアリーグでの指揮に意欲を示しているとのこと。チェルシー側は、6月11日のワールドカップ開幕前には新監督を決定したい意向のようだ。

なお『talkSPORT』は、シャビ・アロンソ氏以外にもイラオラ監督とシウバ監督に加え、オリヴァー・グラスナー監督（クリスタル・パレス）やチェルシーOBでもあるフェリペ・ルイス氏も候補に挙がっていると伝えている。今後の動向に注目だ。