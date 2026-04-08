チャンピオンズリーグとヨーロッパリーグの違いは？出場条件・大会レベル・賞金比較まとめ

欧州クラブサッカーの頂点を争うチャンピオンズリーグ(CL)と、その下位大会に位置づけられるヨーロッパリーグ(EL)。いずれもUEFA主催の国際大会だが、出場条件や大会レベル、賞金体系などに明確な違いがある。

本記事では、チャンピオンズリーグとヨーロッパリーグの違いについて紹介する。

チャンピオンズリーグ(CL)とヨーロッパリーグ(EL)の違いは？

UEFAが主催するクラブ大会であるチャンピオンズリーグ(CL)とヨーロッパリーグ(EL)は、いずれも欧州最高レベルの舞台である一方、その位置づけや役割には明確な違いがある。特に「大会の格付け」「出場条件」「賞金規模」において大きな差が存在する。

CLは欧州クラブサッカーの頂点に位置する大会で、各国リーグの上位クラブのみが出場できる。対してELはCLに次ぐ2番手大会であり、国内リーグの中上位クラブやカップ戦優勝チームなどが主な出場対象となる。また、EL優勝クラブには翌シーズンのCL出場権が与えられる点も特徴だ。

経済面ではその差はさらに顕著で、賞金総額はCLが約24億ユーロ規模に対し、ELは約5億ユーロと大きな開きがある。出場するだけで得られる参加報酬もCLの方が圧倒的に高く、クラブの財政に与える影響は無視できない。

開催スケジュールにも違いがあり、CLは火曜・水曜に開催されるのに対し、ELは木曜開催が基本。これにより、EL出場クラブは週末リーグ戦までの回復時間が短く、過密日程となるケースが多い。

なお、2024-25シーズンからは両大会ともに新フォーマットが導入され、36チームによるリーグフェーズ制へ移行。従来存在していたCLからELへの転落制度も廃止され、各大会はより独立した競争構造へと変化している。

項目 チャンピオンズリーグ(CL) ヨーロッパリーグ(EL) 大会格付け 欧州最高峰 2番手大会 出場条件 各国リーグ上位クラブ 中上位クラブ・カップ優勝など 賞金総額 約24億3,700万ユーロ 約5億6,500万ユーロ 参加報酬 約1,862万ユーロ 約363万ユーロ 試合日 火曜・水曜 木曜 優勝特典 欧州王者 翌季CL出場権 大会形式 リーグフェーズ(36チーム) リーグフェーズ(36チーム)

チャンピオンズリーグとヨーロッパリーグのテレビ放送・ネット配信予定

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)・ヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことをシーズン中の2025年10月22日(水)に発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合 Leminoプレミアム

月額加入 990円(月額)

[初月無料] ・CLリーグフェーズ19試合

・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合

・CLラウンド16 2試合

・CL準々決勝2試合

・CL準決勝2試合

・CL決勝1試合

※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

WOWOWオンデマンドの月額料金は？

『WOWOWオンデマンド』は、映画やスポーツ、音楽ライブなど幅広いコンテンツを視聴できる定額制サービスで、月額制のシンプルな料金体系が採用されている。入会金や初期費用は不要で、契約後すぐに利用を開始できる点が特徴だ。

基本となるのは月額2,530円(税込)のプラン。この料金でオンデマンド配信に加え、WOWOWプライム・ライブ・シネマといったBS放送も追加料金なしで視聴できる。ひとつの契約で放送と配信の両方をカバーできる構成となっている。

また、複数のテレビで利用したい場合には、2台目以降を月額990円(税込)で追加登録することが可能。さらに、最大3台まで同時視聴に対応した「トリプルプラン」も用意されており、家族利用や複数デバイスでの視聴にも対応している。

一方で、登録方法によって料金が異なる点には注意が必要。App Store経由で申し込んだ場合は月額2,790円(税込)となり、公式サイトよりも割高となる。

現在は無料トライアルは実施されておらず、契約初月から料金が発生する仕組み。日割り計算は行われないため、月初の登録が効率的な利用につながる。

項目 内容 基本プラン 月額2,530円(税込)(配信＋BS放送対応) 追加契約 月額990円(税込)(2台目以降のテレビ登録) トリプルプラン 月額3,960円(税込)／年額43,560円(税込)(最大3台同時視聴) App Store経由 月額2,790円(税込)(公式より割高) 無料トライアル 現在なし(加入初月から課金)

WOWOWオンデマンドでチャンピオンズリーグ・ヨーロッパリーグを視聴する方法は？

UEFAチャンピオンズリーグを『WOWOWオンデマンド』で楽しむには、「加入」「アカウント設定」「ログイン」という基本ステップを順に進める必要がある。WOWOWは大会をリーグフェーズから決勝までカバーしており、スマートフォンやPC、テレビデバイスなど多様な環境で視聴できる。

まずはWOWOWの月額プランに登録することが前提となる。前述のとおり、料金は月額2,530円(税込)で、このプランに加入すればチャンピオンズリーグに加え、ヨーロッパリーグや映画・ドラマなども視聴対象となる。また、すでにBS放送でWOWOWに加入している場合は、追加料金なしでオンデマンドサービスも利用可能だ。

登録完了後はWEBアカウントを作成し、認証や決済情報の入力を済ませることで視聴環境が整う。ログイン後は専用の大会ページからライブ配信や見逃し配信にアクセスできる。

視聴デバイスも幅広く、スマートフォンやPCではブラウザやアプリから直接再生が可能。テレビで視聴する場合はFire TV StickやChromecastなどを利用することで、大画面での観戦にも対応している。QRコードログイン機能も用意されており、スムーズに接続できる点も特徴だ。

なお、長期契約以外の選択肢として、決勝トーナメント期間のみ視聴できる買い切り型プランが提供される場合もあるため、視聴スタイルに応じて柔軟に選択できる。