プロ野球は2026シーズンの公式戦が開催。セントラル・リーグでは5月1日(金)から3日(日)、広島東洋カープと中日ドラゴンズが対戦する。

本記事では、広島vs中日のテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

広島東洋カープ対中日ドラゴンズ｜試合日程・プレイボール時間

プロ野球公式戦2026の広島東洋カープvs中日ドラゴンズは、5月1日(金)から3日(日)にマツダスタジアムで開催される。

日程 プレイボール時間 対戦カード 5/1(金) 18:00 広島東洋カープvs中日ドラゴンズ 5/2(土) 14:00 広島東洋カープvs中日ドラゴンズ 5/3(日) 13:30 広島東洋カープvs中日ドラゴンズ

広島東洋カープ対中日ドラゴンズ｜テレビ放送・ネット配信予定

※放送/配信予定は変更の可能性あり

広島東洋カープ主催試合のおすすめ視聴方法

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