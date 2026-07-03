【7/5】カナダvsモロッコの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

FIFAワールドカップ2026・北中米大会、ラウンド16ではカナダとモロッコが対戦する。

本記事では、FIFAワールドカップのラウンド16となるカナダvsモロッコの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

カナダvsモロッコ｜キックオフ時間

ワールドカップ - 決勝ステージ Houston Stadium

カナダvsモロッコ｜チームニュース＆予想スタメン

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

試合の見どころ

2022年のワールドカップでの不運な敗戦の雪辱を果たし、記録破りの2026年ワールドカップへの道のりを続けることを目指すカナダは、土曜日にNRGスタジアムで行われる決勝トーナメント1回戦でモロッコと対戦する。

ジェシー・マーシュ率いるチームは、ラウンド32の対戦でロンウェン・ウィリアムズとバファナ・バファナの土壇場での守備に何度も阻まれたが、残り92分、ユースタキオがファーコーナーに見事なシュートを決め、大歓喜に沸いた。ワールドカップの決勝トーナメント進出というだけで既に歴史に新たな一章を刻んだカナダは、南アフリカとの激戦を戦い抜いた末に、ワールドカップ史上初の決勝トーナメントでの勝利を誇らしく誇ることができる。これは彼らの粘り強い努力に対する正当な報酬だった。 マーシュ監督率いるカナダ代表は、決勝トーナメント1回戦の前半だけで、相手陣地最終ライン付近で100回ものプレッシャーをかけた。これは2010年以降、どのチームよりも多い回数である。また、ユースタキオの見事な決勝ゴールにより、カナダは6試合連続で得点を挙げた。

前例のない準決勝進出から4年、モロッコは北米でのさらなる躍進を目指し、再びPK戦でオランダを破り、ベスト32入りを果たした。アフリカ勢として初めて2つの異なるワールドカップで決勝トーナメントで勝利したアトラスライオンズのベスト16進出は、実利主義的なオランダ代表を相手に驚異的な801本のパスを成功させたチームにとって当然の報いだった。データ収集開始以来、ワールドカップの試合で800本以上のパスを成功させたのはスペインだけである。

カナダのチームニュースは、間違いなくアルフォンソ・デイヴィスに関する話題で持ちきりになるだろう。バイエルン・ミュンヘンのスター選手であるデイヴィスは、南アフリカ戦の最後の15分間に途中出場し、2025年3月以来となる代表戦出場を果たした。一方のモロッコは、バイエルン・ミュンヘンの新加入選手イスマエル・サイバリを含む、万全のメンバーを揃えられると見込まれている。 。

両チームの近況

両チームの対戦成績

CAN 直近の 2 試合 MAR 0 勝利 0 引分け 2 勝利 カナダ 1 - 2 モロッコ

モロッコ 4 - 0 カナダ 1 得点 6 2.5ゴール以上のゲーム 2/2 両チームが得点 1/2

順位

FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。ワールドカップだけ視聴したい方は、DAZN SOCCERではなくDAZN Standard月額プランに加入しよう。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。