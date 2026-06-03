本記事では、W杯2026観戦でテザリングの使用可否・メリット・デメリットについて紹介する。
テザリングとは？
Getty Images
テザリングとは、スマートフォンのモバイル通信回線を利用して、PC・タブレット・ゲーム機・テレビなど他のデバイスをインターネットへ接続する機能のことだ。
スマホを“親機”として利用し、Wi-Fi環境がない場所でも他デバイスをネット接続できる点が特徴となる。
特にポケット型Wi-Fiを別途契約しなくても、スマホ1台でPCやタブレットをネット接続できる点は大きなメリットとなる。
主なテザリング接続方式
テザリングには主に「Wi-Fi」「USB」「Bluetooth」の3種類がある。
|接続方式
|特徴
|向いている用途
|Wi-Fiテザリング
|無線接続
複数台接続可能
|一般的なW杯視聴
|USBテザリング
|有線接続
通信安定性が高い
|長時間ライブ視聴
|Bluetoothテザリング
|低消費電力
通信速度は低め
|軽い通信用途
なかでもWi-Fiテザリングは最も一般的で、ケーブル不要で手軽に接続できる。
一方、スタジアム周辺やイベント会場など人が多い場所では、Wi-Fi電波干渉によって通信不安定になるケースもある。
その場合は、5GHz帯へ切り替える、またはUSBテザリングを利用することで改善しやすい。
ワールドカップ観戦でテザリングは使える？
Peter Foley/EFE
FIFAワールドカップ2026観戦では、スマホのテザリング機能を利用してタブレット・PC・テレビなどへ接続し、ライブ配信を視聴することも可能だ。
ライブスポーツ配信を外出先で視聴する場合、ポケット型Wi-Fi代わりとしてテザリングを活用するユーザーも増えている。
最近では、多くの通信プランでテザリング機能が無料提供されており、5G対応スマホなら比較的高速な通信環境を構築しやすい。
また、海外向けeSIMや大容量プランでもテザリング対応ケースが増えており、現地観戦時や旅行先からのW杯視聴にも利用しやすくなっている。
一方、ライブスポーツ配信は通信量消費が非常に大きい。高画質視聴では1試合だけでも数GB単位のギガを消費するケースがあり、テザリング利用時は通常スマホ視聴以上に通信量が増えやすい。
さらに、日本代表戦や決勝トーナメントではアクセス集中も発生しやすく、通信環境によってはラグ・映像停止・画質低下が起こるケースも考えられる。
W杯観戦でテザリングを使用するメリット・デメリットは？
FIFAワールドカップ2026を外出先で視聴する際、スマホのテザリング機能を利用してPCやタブレットへ接続するユーザーもいるだろう。
しかし、ライブスポーツ配信は通信量消費や回線負荷が大きく、テザリング特有の注意点も存在する。
テザリングを利用するメリット
最大のメリットは、スマホ以外の大画面デバイスで試合を視聴できる点だ。
タブレットやPCへ接続することで、選手の動きや戦術も見やすくなり、W杯観戦の没入感も高まりやすい。
また、公共Wi-Fiを避けられる点も大きい。スタジアム周辺やイベント会場などでは、多数のユーザーが同時接続することでWi-Fiが極端に不安定になるケースもある。
テザリングなら、自身のモバイル回線を利用できるため、比較的安定した通信環境を確保しやすい。
以下に、テザリングを利用するメリットをまとめた。
- PC・タブレットなど大画面視聴が可能
- 公共Wi-Fiより安定しやすい
- 専用Wi-Fi機器が不要
- 外出先でもすぐ利用できる
テザリングを利用するデメリット
一方、最も大きなデメリットは通信量消費だ。
PCやタブレット側では自動的に高画質再生になりやすく、スマホ単体視聴以上に大量のギガを消費するケースがある。
特に日本代表戦や決勝トーナメントを長時間視聴する場合、短期間で通信制限へ到達するリスクも高まる。
また、無制限プランでもテザリング利用分だけ別途制限が設定されている場合があり、事前確認も重要となる。
さらに、親機となるスマホは通信とテザリング処理を同時に行うため、発熱やバッテリー消耗も激しくなりやすい。
以下に、テザリングを利用するデメリットをまとめた。
- 通信量消費が非常に大きい
- 高画質化によってギガ消費増加
- 通信制限対象になる場合がある
- スマホの発熱・電池消耗が大きい
- 混雑時は通信不安定化も起きやすい
特に人混みではWi-Fi電波干渉も発生しやすく、テザリング接続が不安定になるケースもある。
そのため、W杯期間中に長時間ライブ視聴する場合は、大容量・無制限プラン、モバイルバッテリー、有線接続可能環境なども合わせて準備しておきたい。
W杯観戦で快適にテザリングを使用するには？
Getty
FIFAワールドカップ2026を外出先で視聴する場合、テザリング環境を最適化することで、ラグや映像停止を大きく軽減できる可能性がある。
なかでも、「接続方式」「回線設定」「通信量管理」の3点が重要となる。
USBテザリングを優先する
最も安定しやすいのは、USBケーブルでスマホとPCを直接接続する「USBテザリング」だ。
Wi-Fiテザリングより通信が安定しやすく、周囲のWi-Fi干渉も受けにくい。さらに、PCからスマホへ給電されるため、長時間ライブ視聴時のバッテリー消耗も抑えやすい。
Wi-Fiテザリングを利用する場合は、混雑しやすい2.4GHz帯より5GHz帯のほうが比較的安定しやすい。
混雑時は5G固定にこだわりすぎない
スタジアム周辺やイベント会場では、5G回線へアクセスが集中し、パケ詰まりが発生するケースも。
その場合、スマホ側で4G/LTEへ切り替えたほうが、逆に安定して視聴できる場合もある。
データセーブ設定を活用する
テザリング先のPCやタブレットは高画質再生になりやすく、通信量消費も急増しやすい。
そのため、のデータセーブモードや標準画質設定を利用することで、通信量とラグ発生リスクを軽減しやすくなる。
大容量プラン・バッテリー対策も重要
ライブスポーツ配信は短時間で大量通信が発生しやすく、テザリング利用時はさらに通信量が増えやすい。
そのため、大容量・無制限プランのほうが安心して利用しやすい。
また、テザリング中はスマホの発熱・バッテリー消耗も大きくなるため、モバイルバッテリー準備も重要となる。
特に長時間視聴する場合は、15,000mAh以上のモバイルバッテリーを用意しておきたい。
W杯期間中に快適なテザリング観戦を行うなら、「USB接続＋大容量通信＋データセーブ設定」の組み合わせが、最も安定しやすい環境となりそうだ。
W杯2026のテザリング視聴に向いている格安SIM
U-NEXT
FIFAワールドカップ2026をPCやタブレットで視聴する場合、テザリング利用を前提にSIMを選ぶユーザーも増えている。
特に『DAZN』などのライブスポーツ配信は通信負荷が高く、テザリング経由では通常スマホ視聴以上に大量通信が発生しやすい。
ここでは、テザリング利用との相性を重視したW杯向け格安SIMを紹介する。
ahamo
ahamoは、大容量通信と安定性を重視したいユーザー向けのオンライン専用プラン。
テザリング利用にも対応しており、PCやタブレットへ接続してライブ視聴したいユーザーとも相性が良い。
また、夜間帯やアクセス集中時でも比較的安定した通信品質を維持しやすく、高画質ライブ視聴時の映像停止やラグ発生を抑えやすい。
海外利用にも対応しているため、現地観戦時のサブ回線用途としても活用しやすい。
U-NEXT MOBILE
U-NEXT MOBILEは、動画配信中心ユーザー向けの大容量プラン。
データ繰り越しにも対応しているため、W杯期間中だけ通信量が増える場合でも調整しやすい。
また、長時間ライブ視聴や高画質動画視聴との相性も良く、テザリング経由でタブレット視聴するケースにも向いている。
5G対応環境では、高負荷ライブ配信時でも比較的安定した通信環境を構築しやすい。
DTI SIM
DTI SIMの大容量系プランは、短期間で大量通信しやすいW杯期間との相性が良い。
毎日高速通信容量がリセットされる構成となっており、毎日テザリング視聴するユーザーでも通信量を管理しやすい。
また、短期間集中で大量通信が発生するスポーツ大会期間中でも、高速通信を利用しやすい点が特徴となる。
W杯期間中にテザリング利用する場合は、単純な月額料金だけでなく、「テザリング利用時の制限」「高画質視聴時の通信量」「混雑時の安定性」も重要となる。
特にPCやテレビへ接続して長時間ライブ視聴する場合は、30GB以上の大容量プランや、実質無制限に近い運用ができるプランのほうが安心しやすい環境となりそうだ。
おすすめSIM比較表
|サービス名
|公式URL
|通信容量
|月額料金(税込)
|特徴
|ahamo
|公式サイト
|30GB
|2,970円
|大容量通信
安定した高速通信
海外利用対応
|U-NEXT MOBILE
|公式サイト
|20GB
永久繰り越し(最大100GB)
|2,489円(実質)
|動画配信向け
データ繰り越し対応
5G対応
|DTI SIM
|公式サイト
|毎日1.4GB
|データ:2,530円
SMS:2,695円
音声:3,960円
|毎日高速通信可能
短期大量通信向き
ライブ視聴向け
W杯期間中は短期間で大量通信が発生しやすいため、単純な料金だけでなく「どれくらい高画質視聴するか」「Wi-Fi併用できるか」「毎日視聴するか」もSIM選びでは重要となる。
特に毎日ライブ視聴する場合は、30GB以上の大容量プランや、実質無制限に近い運用ができるプランのほうが安心しやすい環境となりそうだ。
SIMカード比較表
|サービス名
|プラン名
|通信量
|月額料金(税込)
|補足
|U-NEXT MOBILE
|モバイルsetプラン
|20GB
永久繰り越し(最大100GB)
|2,489円
(実質)
|U-NEXT月額見放題込み
U-NEXTポイント1,200円分を自動充当
ドコモ回線・5G対応
|LINEMO
|ベストプラン
ベストプランV
|～3GB
3GB超～10GB
30GB
|990円
2,090円
2,970円
|LINEギガフリー対応
段階制料金
5分以内国内通話定額付き
|ahamo
|ahamo
|30GB
|2,970円
|5分通話無料
海外データ通信30GB
|ロケットモバイル
|神プラン(データ)
神プラン(通話)
料金プラン（高速通信）
|無制限(200kbps)
|データ:328円(docomo/au),438円(SoftBank)
通話:490円(docomo/au),627円(SoftBank)
438円～7084円
|低速無制限
サブ回線/IoT用途向き
|REN SIM
|SIMレンタルプラン
|100GB
|3,278円
|1ヶ月単位
契約審査不要
|ファストSIM-WiFi
|SIMレンタルプラン
WiFiレンタルプラン
|無制限
100GB
200GB
|SIM:7,260円(無制限),3,498円(100GB),4,378円(200GB)
WiFi:7,760円(無制限),3,718円(100GB),4,598円(200GB)
|短期利用向け
大容量プランあり
|Lyprimo
|プリペイドSIM
音声+データ(かけ放題)
データ専用(SMS)
|2GB
6GB
20GB
40GB
80GB
|音声+データ:7,000円(2GB/2ヶ月)
データ専用:4,000円(2GB/2ヶ月)
6GB:+1,000円
20GB:+2,000円
40GB:+3,000円
80GB:+6,000円
|契約審査不要
初回2ヶ月利用可能
プリペイド型
|BB.exciteモバイル
|Flatプラン
Fitプラン
|Flat:5GB/14GB/30GB/40GB/50GB
Fit:低速/～3GB/～7GB/～12GB/～17GB/～25GB
|Flat音声:1,210円～4,400円
Flatデータ:1,100円～4,290円
Fit音声:495円～2,990円
Fitデータ:385円～2,880円
|データ繰り越し対応
追加SIM発行可能
|LIBMO
|なっとくプラン(音声)
データ専用プラン
|3GB/8GB/20GB/30GB/60GB
|音声:980円～3,960円
データ:858円～3,960円
|ドコモ回線
データ繰り越し対応
|dinomo
|トリプルキャリアプラン
|55GB
|5,148円
|docomo/au/楽天対応
海外2GB/月無料
10分かけ放題
|Lyprimo
|プリペイドSIM
音声+データ(かけ放題)
データ専用(SMS)
|2GB/6GB/20GB/40GB/80GB
|音声+データ:7,000円(2GB/2ヶ月)
データ専用:4,000円(2GB/2ヶ月)
6GB:+1,000円
20GB:+2,000円
40GB:+3,000円
80GB:+6,000円
|契約審査不要
初回2ヶ月利用可能
プリペイド型
|BB.exciteモバイル
|Flatプラン
Fitプラン
|Flat:5GB/14GB/30GB/40GB/50GB
Fit:低速/～3GB/～7GB/～12GB/～17GB/～25GB
|Flat音声:1,210円～4,400円
Flatデータ:1,100円～4,290円
Fit音声:495円～2,990円
Fitデータ:385円～2,880円
|データ繰り越し対応
追加SIM最大4枚
|LIBMO
|なっとくプラン(音声)
データ通信専用
|3GB/8GB/20GB/30GB/60GB
|音声:980円～3,960円
データ:858円～3,960円
|ドコモ回線
データ繰り越し可
|dinomo
|トリプルキャリアプラン
|55GB
|5,148円
|docomo/au/楽天対応
海外2GB/月無料
10分かけ放題
|NUROモバイル
|VM/VS/VL/VLLプラン
NEOプラン
|5GB/10GB/15GB/35GB
|2～13ヶ月:499円～2,209円
14ヶ月目～:990円～2,699円
|初月無料
料金段階制
|mineo
|マイピタ(デュアル)
マイピタ(シングル)
|3GB/7GB/15GB/30GB/50GB
|デュアル:1,298円～2,948円
シングル:880円～2,695円
|パケット放題対応
3キャリア対応
|IIJmio
|ギガプラン
|2GB～65GB
|850円～3,900円
家族割適用で▲100円
|データ増量キャンペーンあり
通話定額オプション
|HIS Mobile
|自由自在2.0(音声)
データSMS
|100MB/1GB/3GB/7GB/10GB/20GB/30GB
|280円～2,970円
|業界最安水準
データ追加可能
|DTI SIM
|すごギガプラン
|毎日1.4GB
|データ:2,530円
SMS:2,695円
音声:3,960円
|毎日高速通信
データ繰り越し不可
お得にスポーツ観戦をしたいならU-NEXT MOBILEがおすすめ
U-NEXT MOBILE(ユーネクストモバイル)は、スポーツ観戦を日常的に楽しみたいユーザーにとって、コスト面で大きなメリットを持つ格安SIMサービスだ。特にサッカーファンにとっては、映像コンテンツと通信を一体で管理できる点が強みとなる。
U-NEXT MOBILEでは、通常のU-NEXT月額プランだけでなく「サッカーパック」を契約している場合も、月額基本料から300円が割り引かれるセット割引の対象となる。エンタメ視聴と通信費をまとめて最適化できる仕組みが用意されている。
さらに、U-NEXT月額プランに付与される毎月1,200円分のU-NEXTポイントは、モバイル基本料金へ自動的に充当される。月額基本料1,800円からセット割引300円、ポイント充当1,200円を差し引くことで、20GBの通信を実質300円で利用できる計算となり、浮いたコストをスポーツコンテンツの購入に回すことも可能だ。
一方で注意したいのがデータ通信量だ。スポーツのライブ配信はデータ消費が大きく、例えばDAZNの視聴では10分間で約580MBを消費するケースもある。高画質で長時間観戦を続ける場合、月間20GBでは不足する可能性がある。
その対策として、1GB(330円)や10GB(1,200円)のデータチャージを活用するほか、使い切れなかったデータを有効期限なしで貯められる永久繰り越し(最大100GB)を活用しておくことで、安定した視聴環境を維持しやすくなる。
通信費を抑えつつ、サッカーを中心としたスポーツ観戦を継続したい場合、U-NEXT MOBILEは合理的な選択肢のひとつと言える。
U-NEXTモバイルの加入方法
- 使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を確認。
今の電話番号を使いたい方はMNP予約番号を取得
- 「U-NEXTモバイル特設サイト」にアクセス
- まずはU-NEXTの31日間無料トライアルに登録
- 手順に沿ってU-NEXTモバイルの開通手続きを実施
※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。
※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。
2026年W杯のおすすめ視聴方法
2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。
【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！
DAZN
『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。
2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。
なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。
なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。
【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK
DAZN
DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。
本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。
【DMM×DAZNホーダイ】DMMプレミアムとセットでお得
DAZNでW杯を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』もおすすめだ。
DMM×DAZNホーダイは、「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」がセットになったプラン。本プランでもW杯を全試合ライブ視聴することができる。
通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
▶【DMM×DAZNホーダイ】2026年ワールドカップを全試合配信！今すぐ登録
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【大会情報・日程】
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※本ページの情報は2026年6月時点のものです。最新の情報はU-NEXT公式サイトにてご確認ください。