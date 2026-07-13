MLBオールスターでは、2026年もレッドカーペットショーが行われる。

本記事では、レッドカーペットショーのテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

MLBオールスターゲーム レッドカーペットショーの開催日程

2026年のMLBオールスターは、日本時間7月12日(日)～15日(水)にイベントが開催。15日(水)には午前9:00からオールスターゲーム本戦が行われるほか、午前3:00からはレッドカーペットショーが実施される予定だ。

レッドカーペットショーでは、出場選手が家族とともに登場。普段のユニフォーム姿とは違う華やかな衣装で登場する様子は毎年注目を集めている。

MLBオールスターゲーム レッドカーペットショーのテレビ放送・ネット配信予定

MLBオールスターのレッドカーペットショーは、ネット『SPOTV NOW』でのみが生中継を予定。本戦を生放送する地上波『TBS』と衛星放送『NHK BS』、ネット『MLB.tv(Amazonプライムビデオ)』によるレッドカーペットショーの取り扱いは伝えられていない。

なお、『SPOTV NOW』のレッドカーペットショー配信は完全無料配信となる。

開始日時 イベント SPOTV NOW 配信形式 7月12日(日)2:00～ MLBドラフト会議 有料配信 7月13日(月)1:00～ MLBオールスター フューチャーズゲーム 有料配信 7月14日(火)9:00～ MLBオールスター ホームランダービー 有料配信 7月15日(水)3:00～ MLBオールスター レッドカーペットショー 完全無料配信 7月15日(水)9:00～ MLBオールスターゲーム 本戦 完全無料配信

※すべて日本時間。

※PCとモバイルアプリでの視聴は無料会員登録で利用可能。テレビアプリの利用はプレミアムプラン(有料プラン)への加入が必要。

MLBオールスターゲーム レッドカーペットショーの視聴方法

前述の通り、レッドカーペットショーは『SPORTV NOW』が完全無料配信。レッドカーペットショー後に行われるオールスターゲーム本戦も完全無料配信となる。

一方で、7月12日(日)午前2:00開始のドラフト会議、そして7月14日(火)午前6:00開始のホームランダービーは有料配信となる。

【SPOTV NOW】MLBオールスターウィーク全5イベントを完全生配信！

『SPOTV NOW』では、2026年のMLBオールスターウィーク全5イベントがライブ視聴可能となる。レッドカーペットショーと本戦は完全無料配信だが、ドラフト会議、フューチャーズゲーム、ホームランダービーは有料配信となる。

また、オールスターゲーム本戦は3CH(メイン／ゲスト／英語)のマルチチャンネル配信。ゲストフィードでは、特別ゲストの山崎弘也(アンタッチャブル)さんを迎える。

その他、『SPOTV NOW』ではレギュラーシーズンも大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するドジャース戦においては全試合日本語実況・解説付きで配信するほか、日本人選手が出場する試合を中心に1日最大8試合ライブ配信する。

SPOTV NOW登録方法