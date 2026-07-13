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MLBオールスターの全イベント配信はSPOTV NOWだけ！無料登録で本戦を視聴
Tsutomu Maeda

MLBオールスターゲーム2026のテレビ放送/ネット配信予定・視聴方法

MLBオールスター2026のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介。本戦は地上波で見られる？大谷翔平は出場する？

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MLBオールスター2026が、日本時間7月15日(水)に行われる。

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本記事では、MLBオールスター2026のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

MLBオールスター2026の日程・出場選手

MLBオールスター2026は、日本時間7月15日(水)の午前9:00にプレイボールを予定。会場はシチズンズ・バンク・パーク(ペンシルベニア州)となる。

また、出場選手は日本人選手として大谷翔平と山本由伸が選ばれていたが、大谷は辞退を発表した。参加予定選手一覧は以下の通り。

ナ・リーグ

ポジション選手名所属チーム
捕手ボールドウィンブレーブス
一塁手フリーマンドジャース
二塁手アルビーズブレーブス
三塁手マンシードジャース
遊撃手エイブラムズナショナルズ
外野手パヘスドジャース
マーシュフィリーズ
ソトメッツ
指名打者大谷翔平
※辞退を発表		ドジャース
投手ミジオロウスキーブルワーズ
サンチェスフィリーズ
セールブレーブス
スキーンズパイレーツ
バーンズレッズ
ウェブジャイアンツ
マイヤーマーリンズ
山本由伸ドジャース
ロドリゲスダイヤモンドバックス
ミラーパドレス
イグレシアスブレーブス
デュランフィリーズ
控え野手コントレラスブルワーズ
オルソンブレーブス
アラエスジャイアンツ
スチュワートレッズ
ロペスマーリンズ
キャロルダイヤモンドバックス
クローアームストロングカブス
ウッドナショナルズ
シュワバーフィリーズ
グッドマンロッキーズ
ウォーカーカージナルス
ハーパーフィリーズ

ア・リーグ

ポジション選手名所属チーム
捕手ランゲリアーズアスレチックス
一塁手ゲレロブルージェイズ
二塁手クレメントブルージェイズ
三塁手カミネロレイズ
遊撃手ウィットロイヤルズ
外野手ジャッジヤンキース
トラウトエンゼルス
バクストンツインズ
指名打者アルバレスアストロズ
投手シュリトラーヤンキース
シースブルージェイズ
ラスムセンレイズ
ライアンツインズ
メシックガーディアンズ
スアレスレッドソックス
ワカロイヤルズ
チャップマンレッドソックス
スミスガーディアンズ
バーランドブルージェイズ
ベイカーレイズ
ラッツレンジャーズ
控え野手ディングラータイガース
カーツアスレチックス
バザーナガーディアンズ
バルガスホワイトソックス
マゴニグルタイガース
ベリンジャーヤンキース
アロザレーナマリナーズ
グリーンタイガース
ディアスレイズ
ラッチマンオリオールズ
ライスヤンキース

【SPOTV NOW】MLBオールスターを完全生中継！全イベント配信はここだけ今すぐ登録

MLBオールスター2026のテレビ放送・ネット配信予定

MLBオールスター2026は、ネット配信は『SPOTV NOW』と『MLB.tv(Amazonプライムビデオ)』、テレビ放送は地上波『TBS』と衛星放送『NHK BS』が生中継を予定。衛星放送『J SPORTS』では録画放送のみ実施予定となっている。

なお、『SPOTV NOW』は完全無料配信。『MLB.tv(Amazonプライムビデオ)』にも7日間の無料体験期間が設けられている。

チャンネル形態中継形式
SPOTV NOWネット完全無料ライブ配信
MLB.tv(Amazonプライムビデオ)ネットライブ配信
(7日間無料あり)
NHK BS衛星放送生中継
[7/15(水)9:00-12:00]
TBS地上波生中継
[7/15(水)9:00-12:25]
J SPORTS衛星放送録画放送
[7/15(水)15:40-20:40]

※すべて日本時間。
※「SPOTV NOW」は、PCとモバイルアプリでの視聴は無料会員登録で利用可能。テレビアプリの利用はプレミアムプラン(有料プラン)への加入が必要。

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MLBオールスター2026の視聴方法

前述の通り、レッドカーペットショーは『SPORTV NOW』が完全無料配信。オールスターゲーム本戦も完全無料配信となる。一方で、7月12日(日)午前2:00開始のドラフト会議、そして7月14日(火)午前6:00開始のホームランダービーは有料配信となる。

【SPOTV NOW】MLBオールスターウィーク全5イベントを完全生配信！

SPOTV NOW』では、2026年のMLBオールスターウィーク全5イベントがライブ視聴可能となる。レッドカーペットショーと本戦は完全無料配信だが、ドラフト会議、フューチャーズゲーム、ホームランダービーは有料配信となる。

また、オールスターゲーム本戦は3CH(メイン／ゲスト／英語)のマルチチャンネル配信。ゲストフィードでは、特別ゲストの山崎弘也(アンタッチャブル)さんを迎える。

その他、『SPOTV NOW』ではレギュラーシーズンも大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するドジャース戦においては全試合日本語実況・解説付きで配信するほか、日本人選手が出場する試合を中心に1日最大8試合ライブ配信する。

SPOTV NOW登録方法

  1. 「SPOTV NOW」の登録ページから希望するプランを選択
  2. 会員登録、またはSNSアカウント(Facebook・Apple・Yahoo!)を用いてログイン
  3. 各種情報を入力し、登録完了後すぐに視聴可能！

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まずはAmazonのMLB.tvチャンネルページにアクセス

  1. 「詳細を見る」をタップ。
  2. 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
  3. これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額4,220円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

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