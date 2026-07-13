MLBオールスター2026が、日本時間7月15日(水)に行われる。

本記事では、MLBオールスター2026のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

MLBオールスター2026の日程・出場選手

MLBオールスター2026は、日本時間7月15日(水)の午前9:00にプレイボールを予定。会場はシチズンズ・バンク・パーク(ペンシルベニア州)となる。

また、出場選手は日本人選手として大谷翔平と山本由伸が選ばれていたが、大谷は辞退を発表した。参加予定選手一覧は以下の通り。

ナ・リーグ

ポジション 選手名 所属チーム 捕手 ボールドウィン ブレーブス 一塁手 フリーマン ドジャース 二塁手 アルビーズ ブレーブス 三塁手 マンシー ドジャース 遊撃手 エイブラムズ ナショナルズ 外野手 パヘス ドジャース マーシュ フィリーズ ソト メッツ 指名打者 大谷翔平

※辞退を発表 ドジャース 投手 ミジオロウスキー ブルワーズ サンチェス フィリーズ セール ブレーブス スキーンズ パイレーツ バーンズ レッズ ウェブ ジャイアンツ マイヤー マーリンズ 山本由伸 ドジャース ロドリゲス ダイヤモンドバックス ミラー パドレス イグレシアス ブレーブス デュラン フィリーズ 控え野手 コントレラス ブルワーズ オルソン ブレーブス アラエス ジャイアンツ スチュワート レッズ ロペス マーリンズ キャロル ダイヤモンドバックス クローアームストロング カブス ウッド ナショナルズ シュワバー フィリーズ グッドマン ロッキーズ ウォーカー カージナルス ハーパー フィリーズ

ア・リーグ

ポジション 選手名 所属チーム 捕手 ランゲリアーズ アスレチックス 一塁手 ゲレロ ブルージェイズ 二塁手 クレメント ブルージェイズ 三塁手 カミネロ レイズ 遊撃手 ウィット ロイヤルズ 外野手 ジャッジ ヤンキース トラウト エンゼルス バクストン ツインズ 指名打者 アルバレス アストロズ 投手 シュリトラー ヤンキース シース ブルージェイズ ラスムセン レイズ ライアン ツインズ メシック ガーディアンズ スアレス レッドソックス ワカ ロイヤルズ チャップマン レッドソックス スミス ガーディアンズ バーランド ブルージェイズ ベイカー レイズ ラッツ レンジャーズ 控え野手 ディングラー タイガース カーツ アスレチックス バザーナ ガーディアンズ バルガス ホワイトソックス マゴニグル タイガース ベリンジャー ヤンキース アロザレーナ マリナーズ グリーン タイガース ディアス レイズ ラッチマン オリオールズ ライス ヤンキース

MLBオールスター2026のテレビ放送・ネット配信予定

MLBオールスター2026は、ネット配信は『SPOTV NOW』と『MLB.tv(Amazonプライムビデオ)』、テレビ放送は地上波『TBS』と衛星放送『NHK BS』が生中継を予定。衛星放送『J SPORTS』では録画放送のみ実施予定となっている。

なお、『SPOTV NOW』は完全無料配信。『MLB.tv(Amazonプライムビデオ)』にも7日間の無料体験期間が設けられている。

チャンネル 形態 中継形式 SPOTV NOW ネット 完全無料ライブ配信 MLB.tv(Amazonプライムビデオ) ネット ライブ配信

(7日間無料あり) NHK BS 衛星放送 生中継

[7/15(水)9:00-12:00] TBS 地上波 生中継

[7/15(水)9:00-12:25] J SPORTS 衛星放送 録画放送

[7/15(水)15:40-20:40]

※すべて日本時間。

※「SPOTV NOW」は、PCとモバイルアプリでの視聴は無料会員登録で利用可能。テレビアプリの利用はプレミアムプラン(有料プラン)への加入が必要。

MLBオールスター2026の視聴方法

前述の通り、レッドカーペットショーは『SPORTV NOW』が完全無料配信。オールスターゲーム本戦も完全無料配信となる。一方で、7月12日(日)午前2:00開始のドラフト会議、そして7月14日(火)午前6:00開始のホームランダービーは有料配信となる。

【SPOTV NOW】MLBオールスターウィーク全5イベントを完全生配信！

『SPOTV NOW』では、2026年のMLBオールスターウィーク全5イベントがライブ視聴可能となる。レッドカーペットショーと本戦は完全無料配信だが、ドラフト会議、フューチャーズゲーム、ホームランダービーは有料配信となる。

また、オールスターゲーム本戦は3CH(メイン／ゲスト／英語)のマルチチャンネル配信。ゲストフィードでは、特別ゲストの山崎弘也(アンタッチャブル)さんを迎える。

その他、『SPOTV NOW』ではレギュラーシーズンも大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するドジャース戦においては全試合日本語実況・解説付きで配信するほか、日本人選手が出場する試合を中心に1日最大8試合ライブ配信する。

SPOTV NOW登録方法

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なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額4,220円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

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