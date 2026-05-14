【5月14日】全米プロゴルフ選手権第1日の地上波テレビ放送・BS・ネット配信予定

ゴルフPGAツアー「全米プロゴルフ選手権2026」は、5月14日(木)に第1日目が行われる。

本記事では、全米プロゴルフ選手権2026第1日の地上波テレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

【5月14日】全米プロゴルフ選手権2026第1日の地上波/衛星テレビ放送・ネット配信予定

アメリカ・ペンシルベニア州にあるアロニミンクGCで開催される全米プロゴルフ選手権2026は、5月14日(木)の第1日目から開幕。大会の模様は、ネット『U-NEXT』がライブ＆見逃し配信、CS衛星テレビ放送『ゴルフネットワーク』で生中継される。

中継スケジュールは、『U-NEXT』が5月14日(木)21:00～翌15日(金)午前8:00。『ゴルフネットワーク』は5月15日(金)午前1:30～8:00となっている。『U-NEXT』では5CHのマルチチャンネル配信に加え、「日本勢徹底マークCH」も配信。5CHのマルチチャンネル配信は「月額プラン(31日間無料トライアルあり)」と「ワールドゴルフパック」のどちらでも視聴できるが、「日本勢徹底マークCH」は「ワールドゴルフパック」でのみ視聴可能だ。

なお、『U-NEXT』ではチャンネルによって配信時間が異なる。

全米プロゴルフ選手権2026 第1日の中継予定

開催日 テレビ放送 ネット配信 5/14(木) ・ゴルフネットワーク(衛星放送) 5/15(金)1:30～8:00 ・U-NEXT月額プラン(31日間無料トライアルあり)

【CH1】 国際映像 (日本語実況・解説付き)｜5/15(金)2:00～8:00

【CH2】特定グループ1｜5/14(木)21:00～5/15(金)8:00

【CH3】特定グループ2｜5/14(木)21:00～5/15(金)8:00

【CH4】特定グループ3｜5/14(木)21:00～5/15(金)8:00

【CH5】特定グループ4｜5/14(木)21:00～5/15(金)8:00 ・U-NEXTワールドゴルフパック

日本勢徹底マークチャンネル｜密着対象選手のスタート時間次第

※すべて日本時間。

※開始時間、中継内容が変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

【5月14日】全米プロゴルフ選手権2026第1日の日本人選手は？

全米プロゴルフ選手権2026には、松山英樹、久常涼、比嘉一貴、金子駆大の4名の日本人選手が出場。第1日は比嘉一貴が5月14日(木)21:35、久常涼が5月14日(木)21:46、金子駆大が5月14日(木)21:57、松山英樹が5月15日(金)1:59にスタート予定となっている。

第1日(ラウンド1)の日本人スタート時刻

比嘉一貴：5/14(木)21:35

久常涼：5/14(木)21:46

金子駆大：5/14(木)21:57

松山英樹：5/15(金)1:59

※すべて日本時間。

全米プロゴルフ選手権2026のおすすめ視聴方法は？

U-NEXT

全米プロゴルフ選手権2026は『U-NEXT』が全ラウンドを独占生配信する。「ワールドゴルフパック」だけではなく、「月額プラン」でも視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中は全米プロゴルフ選手権2026を含む見放題作品を視聴することができる。

また、「ワールドゴルフパック」に加入した場合は、最大5CHのマルチチャンネルとなる通常ライブ配信に加え、「日本勢徹底マークCH」も視聴可能に。「日本勢徹底マークCH」は、番組名の通り日本人選手に密着した配信となる見込みだ。

「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される600円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質600円引きとなる。

U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法

U-NEXT「ワールドゴルフパック」のお得な登録方法

U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！

「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供する新プラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、全米プロゴルフ選手権やJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会 ワールドゴルフパック 月額プラン PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子) 〇 × LPGAツアー(米国女子) 〇 × 全米プロゴルフ選手権 × 〇 全米プロゴルフ選手権 〇 〇 全米オープンゴルフ選手権 〇 〇 全英オープンゴルフ選手権 〇 〇 シェブロン選手権 〇 〇 全米女子プロゴルフ選手権 〇 〇 全米女子オープン 〇 〇 エビアン選手権 〇 〇 AIG全英女子オープン 〇 〇 DPワールドツアー(欧州男子) 〇 × LET(欧州女子) 〇 × アジアンツアー・インターナショナルシリーズ 〇 × ニュージーランドオープン 〇 × JLPGAツアー × 〇 ステップ・アップ・ツアー × 〇 TGL 〇 × 各海外ツアーの過去大会映像 〇 ×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

U-NEXT

『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

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※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページに記載の情報は、2026年5月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。