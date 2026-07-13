MLBオールスター2026が、日本時間7月15日(水)に行われる。

本記事では、MLBオールスター2026のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

MLBオールスター2026の概要

毎年恒例のMLBオールスターが、2026年も開催。今年度は日本時間7月15日(水)午前9:00に本戦が開始予定となっている。会場はフィリーズの本拠地として知られるシチズンズ・バンク・パークだ。

また、オールスターウィークには本戦以外にもドラフト会議、フューチャーズゲーム、ホームランダービー、レッドカーペットショーが実施予定だ。なお、本戦に参加予定となっていた大谷翔平は辞退を発表。日本人選手としては山本由伸のみが名を連ねている。

各イベントの開始日時は以下の通り。

7月12日(日)2:00：ドラフト会議

7月13日(月)1:00：フューチャーズゲーム

7月14日(火)9:00：ホームランダービー

7月15日(水)3:00：レッドカーペットショー

7月15日(水)9:00：MLBオールスターゲーム本戦

※すべて日本時間の午前。

MLBオールスター2026の地上波テレビ放送予定は？

MLBオールスター2026は、地上波『TBS』が生中継を予定。番組表の記載によれば、放送時間は7月15日(水)午前9:00～午後0:25とされている。

番組では、解説を松井秀喜氏、リポートを杉谷拳士氏、実況を初田啓介氏が担当。スペシャルリポーターとして、なにわ男子の藤原丈一郎氏も出演予定だ。

MLBオールスター TBS中継詳細

番組：MLBオールスター2026

放送時間：7月15日(水)9:00～12:25

出演者：

解説：松井秀喜

リポート：杉谷拳士(MLBオールスター盛り上げ隊長)

実況：初田啓介(TBSアナウンサー)

スペシャルリポーター：藤原丈一郎(なにわ男子)

MLBオールスター2026のBS・CS・ネット配信は？

MLBオールスター2026は、地上波『TBS』以外にも様々なチャンネルで視聴することができる。

ネット配信は『SPOTV NOW』と『MLB.tv(Amazonプライムビデオ)』、BS衛星放送『NHK BS』が生中継を予定。CS衛星放送『J SPORTS』では録画放送のみ実施予定となっている。

なお、『SPOTV NOW』は完全無料配信。『MLB.tv(Amazonプライムビデオ)』にも7日間の無料体験期間が設けられている。

全中継スケジュールは以下の通り。

チャンネル 形態 中継予定 無料視聴 TBS 地上波テレビ 7/15(水)9:00-12:25 〇 SPOTV NOW ネット 7/15(水)9:00- 完全無料配信 MLB.tv(Amazonプライムビデオ) ネット 7/15(水)9:00- 7日間無料体験あり NHK BS 衛星放送(BS) 7/15(水)9:00-12:00 × J SPORTS 衛星放送(CS) 7/15(水)15:40-20:40

※録画放送 ×

※すべて日本時間。

※「SPOTV NOW」は、PCとモバイルアプリでの視聴は無料会員登録で利用可能。テレビアプリの利用はプレミアムプラン(有料プラン)への加入が必要。

MLBオールスター2026の視聴方法

前述の通り、レッドカーペットショーは『SPORTV NOW』が完全無料配信。オールスターゲーム本戦も完全無料配信となる。一方で、7月12日(日)午前2:00開始のドラフト会議、そして7月14日(火)午前6:00開始のホームランダービーは有料配信となる。

【SPOTV NOW】MLBオールスターウィーク全5イベントを完全生配信！

『SPOTV NOW』では、2026年のMLBオールスターウィーク全5イベントがライブ視聴可能となる。レッドカーペットショーと本戦は完全無料配信だが、ドラフト会議、フューチャーズゲーム、ホームランダービーは有料配信となる。

また、オールスターゲーム本戦は3CH(メイン／ゲスト／英語)のマルチチャンネル配信。ゲストフィードでは、特別ゲストの山崎弘也(アンタッチャブル)さんを迎える。

その他、『SPOTV NOW』ではレギュラーシーズンも大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するドジャース戦においては全試合日本語実況・解説付きで配信するほか、日本人選手が出場する試合を中心に1日最大8試合ライブ配信する。

SPOTV NOW登録方法

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なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、月額4,220円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

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