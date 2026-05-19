ブラジル代表、主な選外は？41歳チアゴ・シウバ、今季20ゴールのチェルシーFWも外れる

ブラジル代表は18日、FIFAワールドカップ2026に挑むメンバーを発表した。

過去最多5度のワールドカップ優勝を誇るブラジル代表。今大会は予選で苦しい時期も続いたが、名将カルロ・アンチェロッティ監督の下で無事に出場権を獲得し、2002年の日韓大会以来の優勝を目指して戦うことになる。

そんな“セレソン”は18日、ワールドカップに挑むメンバー26名を発表。最大の注目となったネイマールだが、アンチェロッティ監督の登録メンバー入りを果たした。ブラジル代表史上最多得点記録を持つ34歳FWは、2023年10月以来代表チームから遠ざかっていたものの、4度目の大会出場となった。

一方で、ケガの影響もあってロドリゴやエデル・ミリトン（共にレアル・マドリー）、エステヴァン（チェルシー）らは選外に。さらに、チェルシーで今季20ゴールを奪い3月のメンバーにも選ばれていたジョアン・ペドロ、レアル・ベティスで活躍を続けるアントニー、そしてブラジル代表113キャップを誇り今季ポルトでリーグ優勝に貢献した41歳のチアゴ・シウバもメンバーを外れている。

グループCに入ったブラジル代表は、日本時間14日の初戦で前回大会3位のモロッコ代表と対戦。その後、20日にハイチ代表、25日にスコットランド代表と対戦する。

■ブラジル代表 FIFAワールドカップ2026メンバー

▽GK

アリソン（リヴァプール）

エデルソン（フェネルバフチェ）

ウェヴェルトン（グレミオ）

▽DF

アレックス・サンドロ（フラメンゴ）

ブレーメル（ユヴェントス）

ダニーロ（フラメンゴ）

ドウグラス・サントス（ゼニト）

ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル）

イバニェス（アル・アハリ）

レオ・ペレイラ（フラメンゴ）

マルキーニョス（PSG）

ウェスレイ（ローマ）

▽MF

ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル）

カゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド）

ダニーロ（ボタフォゴ）

ファビーニョ（アル・イテハド）

ルーカス・パケタ（フラメンゴ）

▽FW

エンドリッキ（リヨン）

ガブリエウ・マルティネッリ（アーセナル）

イゴーリ・チアゴ（ブレントフォード）

ルイス・エンヒキ（ゼニト）

マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド）

ネイマール（サントス）

ハフィーニャ（バルセロナ）

ハイアン（ボーンマス）

ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー）