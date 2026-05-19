ブラジル代表、主な選外は？41歳チアゴ・シウバ、今季20ゴールのチェルシーFWも外れる

ブラジル代表は18日、FIFAワールドカップ2026に挑むメンバーを発表した。
過去最多5度のワールドカップ優勝を誇るブラジル代表。今大会は予選で苦しい時期も続いたが、名将カルロ・アンチェロッティ監督の下で無事に出場権を獲得し、2002年の日韓大会以来の優勝を目指して戦うことになる。
そんな“セレソン”は18日、ワールドカップに挑むメンバー26名を発表。最大の注目となったネイマールだが、アンチェロッティ監督の登録メンバー入りを果たした。ブラジル代表史上最多得点記録を持つ34歳FWは、2023年10月以来代表チームから遠ざかっていたものの、4度目の大会出場となった。
一方で、ケガの影響もあってロドリゴやエデル・ミリトン（共にレアル・マドリー）、エステヴァン（チェルシー）らは選外に。さらに、チェルシーで今季20ゴールを奪い3月のメンバーにも選ばれていたジョアン・ペドロ、レアル・ベティスで活躍を続けるアントニー、そしてブラジル代表113キャップを誇り今季ポルトでリーグ優勝に貢献した41歳のチアゴ・シウバもメンバーを外れている。
グループCに入ったブラジル代表は、日本時間14日の初戦で前回大会3位のモロッコ代表と対戦。その後、20日にハイチ代表、25日にスコットランド代表と対戦する。
■ブラジル代表 FIFAワールドカップ2026メンバー
▽GK
アリソン（リヴァプール）
エデルソン（フェネルバフチェ）
ウェヴェルトン（グレミオ）
▽DF
アレックス・サンドロ（フラメンゴ）
ブレーメル（ユヴェントス）
ダニーロ（フラメンゴ）
ドウグラス・サントス（ゼニト）
ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル）
イバニェス（アル・アハリ）
レオ・ペレイラ（フラメンゴ）
マルキーニョス（PSG）
ウェスレイ（ローマ）
▽MF
ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル）
カゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド）
ダニーロ（ボタフォゴ）
ファビーニョ（アル・イテハド）
ルーカス・パケタ（フラメンゴ）
▽FW
エンドリッキ（リヨン）
ガブリエウ・マルティネッリ（アーセナル）
イゴーリ・チアゴ（ブレントフォード）
ルイス・エンヒキ（ゼニト）
マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド）
ネイマール（サントス）
ハフィーニャ（バルセロナ）
ハイアン（ボーンマス）
ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー）