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【6/25】ボスニア・ヘルツェゴビナvsカタールの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

ボスニア・ヘルツェゴビナ 対 カタール
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FIFAワールドカップ グループB第3節、ボスニア・ヘルツェゴビナvsカタールの予想スタメン・試合の見どころ・チーム情報を紹介。

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FIFAワールドカップ2026・北中米大会、グループBではボスニア・ヘルツェゴビナとカタールが対戦する。

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本記事では、FIFAワールドカップのグループB第3節となるボスニア・ヘルツェゴビナvsカタールの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

ボスニア・ヘルツェゴビナvsカタール｜キックオフ時間

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ボスニア・ヘルツェゴビナvsカタール｜チームニュース＆予想スタメン

ボスニア・ヘルツェゴビナ vs カタール 予想スタメン

ボスニア・ヘルツェゴビナHome team crest

4-4-2

フォーメーション

4-3-3

Home team crestQAT
1
ニコラ・ヴァシリ
7
アマル・デディッチ
3
デニス・ハジカドゥニック
18
ニコラ・カティッチ
5
セアド・コラシナツ
19
ケリム・アライベゴヴィッチ
15
アマールメミック
14
イヴァン・シュニッチ
6
B. Tahirovic
11
エディン・ジェコ
10
エルメディン・デミロヴィッチ
1
マフムード・アブナダ
13
アユブ・アル＝アウイ
18
スルタン・アル＝ブリーキ
2
ペドロ・ミゲル
16
ブーアッラーム・フーヒー
12
カリム・ブディアフ
4
I. Laye
5
ジャッセム・ガーベル
11
アクラム・アフィーフ
8
エジミウソン・ジュニオール
15
ユスフ・アブデル・ラザック

4-3-3

QATAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • セルゲイ・バルバレス

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • フレン・ロペテギ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

試合の見どころ

ボスニア・ヘルツェゴビナとカタールはともに、グループBを突破する現実的なチャンスを得るためには勝利が必要であり、両チームとも敗退が確定するまでわずか1ポイントしか差がない状況で、ルーメン・フィールドに乗り込んできた。ボスニアはカナダとの引き分けとスイスに1-4で敗れ、勝ち点1で3位につけている。一方、カタールはスイスとの引き分けとカナダに0-6で大敗し、同じく勝ち点1で4位となっている。ボスニアが勝利すれば3位が確定し、3位チームの中では上位に食い込む可能性が高いため、決勝トーナメント進出がほぼ確実となる。一方、カタールは勝ち点3未満では、2022年に自国開催で経験したのと同じ運命を繰り返すことになり、グループリーグで幕を閉じることになる。

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ボスニア・ヘルツェゴビナ crest
ボスニア・ヘルツェゴビナ
BIH
カタール crest
カタール
QAT

これは事実上、ノックアウト方式の試合だ。ワールドカップ出場2回目となるボスニア・ヘルツェゴビナは、今大会を通してベスト32進出という歴史的快挙を掲げてきたが、その野望は今、シアトルでの90分間に完全にかかっている。バルバレス監督は12年ぶりにチームを大会に復帰させ、ヨーロッパのクラブサッカーで培った実力は、わずか6日前にカナダに完敗したカタール代表を相手に、圧倒的な本命候補と目されている。

スペイン人監督ジュレン・ロペテギ率いるカタールは、開催国特権ではなくAFC予選を勝ち抜いて今大会出場権を獲得し、確かな進歩を遂げたという手応えを感じて臨んだ。初戦のスイス戦は引き分けとまずまずの結果だったが、カナダ戦ではカタール・スターズリーグの国内リーグ経験者でほぼ構成されたチームの限界が露呈した。ロペテギ監督は、ミスが許されない最終戦に向けて、動揺したチームを立て直すという難題に直面している。

両チームの近況

BIH
-直近成績

ゴールを許す
4/7
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
4/5

QAT
-直近成績

ゴールを許す
1/11
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
1/5

両チームの対戦成績

BIH

Last match

QAT

0

勝利

1

Draw

0

勝利

1

得点

1
2.5ゴール以上のゲーム
0/1
両チームが得点
1/1

順位

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