Bリーグ セミファイナル・ファイナル2023-2024の日程・対戦カード・テレビ放送予定・無料視聴方法

2023-24シーズンのバスケットボール『Bリーグセミファイナル』が、5月18日(土)から開催される。
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本記事では、2023-24シーズンBリーグ セミファイナル・ファイナルの試合日程、放送予定、無料視聴方法を紹介する。
Bリーグセミファイナルの対戦カード・日程
2023-23シーズンのBリーグセミファイナルでは、琉球ゴールデンキングスと千葉ジェッツ、名古屋ダイヤモンドドルフィンズと広島ドラゴンフライズが対戦する。
以下に続く
ファイナルは最大で3試合を予定しているが、GAME2までに一方が連勝した場合はGAME3は実施されない。
- 大会名：日本生命 B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2023-24
- 対戦カード：名古屋ダイヤモンドドルフィンズ vs 広島ドラゴンフライズ
- 試合日：GAME1：5/18(土) 14:05 TIPOFF
GAME2：5/19(日) 13:10 TIPOFF
GAME3：5/20(月) 19:05 TIPOFF
- 会場：ドルフィンズアリーナ
- 大会名：日本生命 B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2023-24
- 対戦カード：琉球ゴールデンキングス vs 千葉ジェッツ
- 試合日：GAME1：5/18(土) 16:05 TIPOFF
GAME2：5/19(日) 16:05 TIPOFF
GAME3：5/21(火) 19:05 TIPOFF
- 会場：沖縄アリーナ
Bリーグセミファイナル・ファイナルの放送・配信予定
2023-24シーズンのBリーグセミファイナルの地上波放送予定はない。ネット配信の「バスケットLIVE」「Amazon Prime Videoチャンネル」「Hulu」については全試合ライブ配信を行う。
また、Bリーグファイナルの放送予定は3試合とも異なる。
|ラウンド
|日時
|テレビ
|ネット
|GAME1
|5/25(土)
12:00
|・日本テレビ系
・NHK BS1
・ J SPORTS
|・ バスケットLIVE
・ Amazon
・ Hulu
|GAME2
|5/26(日)
13:10
|・NHK総合
・J SPORTS
|・ バスケットLIVE
・ Amazon
・ Hulu
|GAME3
|5/28(火)
19:05
|・NHK BS1
・ J SPORTS
|・ バスケットLIVE
・ Amazon
・ Hulu
※J SPORTSは一部録画の可能性あり
Bリーグファイナルの無料視聴方法
【7日間無料】Amazon Prime Videoチャンネル
Amazon Prime Videoチャンネルの『バスケットLIVE』は7日間の無料トライアルを利用することができる。
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【2週間無料】Hulu
HuluでもBリーグファイナル2023-24を全試合ライブ配信する。こちらも2週間無料トライアルが利用できる。
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