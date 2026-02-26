Netflix視聴におすすめの格安SIM・eSIMは？データ無制限・大容量プラン比較と選び方ガイド

動画配信サービスの定番であるNetflixをスマホやタブレットで快適に楽しむには、通信環境の見直しが欠かせない。外出先での視聴やテザリング利用を前提とするなら、月額料金だけでなく通信速度やデータ容量、速度制限後の使い勝手まで比較する必要がある。
本記事では、Netflix視聴に適した格安SIM・eSIMについて紹介する。
Netflixの視聴に必要なデータ通信量は？
Netflixをモバイル回線で視聴する場合、消費データ量は画質設定によって大きく変わる。月間データ容量を抑えたい場合は、解像度の設定が最重要ポイントとなる。
一般的な目安として、1GBで視聴できる時間は低画質(144p)で約5時間、標準画質(480p)で約2時間。HD画質(720p)では約1時間、フルHD(1080p)では約30分、4Kでは約10分と、画質が上がるほど通信量は急増する。
Netflix公式の目安では、標準画質で1時間あたり約1GB、高画質(HD)では最大3GBを消費するケースもある。外出先での長時間視聴やテザリング利用を想定する場合は、大容量プランやデータ無制限プランの検討が現実的だ。
他サービスと比較しても、動画配信は通信量の大きい用途に分類される。画質設定を調整するだけでも、月間消費データは大きく変わるため、自身の視聴スタイルに合わせた設定が重要となる。
画質別：1GBで視聴できる時間の目安
|画質
|1GBあたりの視聴可能時間
|低画質(144p)
|約5時間
|標準画質(480p)
|約2時間
|高画質(720p)
|約1時間
|フルHD(1080p)
|約30分
|4K
|約10分
主要サービス別：1時間あたりの通信量目安
|サービス
|1時間あたりの通信量目安
|Netflix
|標準画質 約1GB / 高画質(HD) 最大約3GB
|YouTube
|480pで約0.5GB
|Amazonプライム・ビデオ
|中画質で約0.5GB
|ABEMA
|中画質で約0.3GB / 最高画質で約1GB
|Zoom(ビデオあり)
|約0.5〜0.8GB
Netflix視聴におすすめな格安SIM・eSIMの選び方は？
Netflixをモバイル回線で快適に視聴するなら、単に「月額が安い」だけで選ぶのは得策ではない。重要になるのは、データ容量、通信速度の安定性、使い方に合ったオプションの有無だ。自分の視聴スタイルに合った回線を選ぶことが、コストと快適性を両立する近道となる。
① データ容量(ギガ数)を最優先で考える
Netflixは画質設定によって通信量が大きく変わる。標準画質中心でも1時間あたり約1GB前後を消費するため、月間の視聴時間から逆算してプランを選ぶ必要がある。
- 3GB以下：動画はほぼWi-Fi中心のライトユーザー向け
- 10GB〜20GB：外出先で週数回視聴する標準ユーザー向け
- 30GB以上・実質無制限：日常的に動画視聴やテザリングを使うヘビーユーザー向け
特にHD画質以上で見る場合は、20GB以下では不足しやすい。動画視聴がメインなら大容量帯を選ぶのが基本となる。
② 通信品質(MNOかMVNOか)を見極める
混雑時間帯でも安定して再生したいなら、自社回線を持つキャリア系プラン(MNO)が有利だ。昼休みや夜間でも速度が落ちにくく、HD視聴でも安定しやすい。
一方、回線を借りるタイプ(MVNO)は料金が抑えられる反面、時間帯によって速度が低下することがある。動画視聴を快適に行いたい場合は、実測速度や口コミを確認することが重要だ。
③ カウントフリーやデータ節約機能の有無
一部の格安SIMでは、特定アプリの通信量がカウントされないオプションを用意している。動画アプリが対象になっている場合は、実質的なデータ容量を大きく伸ばせる。
また、低速モード切り替えやデータ繰り越し対応など、ギガを効率的に使える機能も選定ポイントになる。
④ 通話頻度とeSIM活用
動画視聴用として回線を分けるなら、eSIM対応プランは有力だ。メイン回線とは別にデータ専用eSIMを追加すれば、デュアルSIM運用でコストを抑えながら大容量を確保できる。
通話を多用する場合は、かけ放題オプションの有無も確認しておきたい。
⑤ サポート体制の確認
設定や開通に不安があるなら、店舗サポートがあるサービスを選ぶと安心だ。オンライン専用プランは料金が安い反面、サポートはチャット中心となる場合が多い。
まとめ：Netflix視聴向けは「容量×安定性」で選ぶ
Netflixを格安SIM・eSIMで快適に見るためには、「月間視聴時間に見合ったギガ数」と「混雑時間帯でも安定する通信品質」が最重要ポイントとなる。外出先でHD以上を頻繁に視聴するなら30GB以上、もしくは実質無制限帯が現実的な選択肢だ。
価格だけでなく、視聴スタイルとの相性を基準に回線を選ぶことが、ストレスのない動画環境への近道となる。
Netflix視聴におすすめの格安SIM・eSIM
U-NEXT MOBILE(ユーネクストモバイル)
U-NEXT MOBILEは、動画配信サービス「U-NEXT」と通信を一体化した格安SIM。映像視聴を前提とした設計となっており、エンタメとスマホ料金をまとめて管理したいユーザーに適している。
月額プランはU-NEXTの利用料と20GBの通信がセットになった「モバイルsetプラン」が基本。毎月付与される1,200円分のポイントを通信費に充当できるため、実質的な負担を抑えながら大容量通信を確保できる。
ドコモ回線を利用した4G/5G通信により全国で安定した接続が期待でき、余ったデータは最大100GBまで永久繰り越し可能。高画質動画を長時間視聴する場合はデータ追加も選択でき、外出先でも快適な視聴環境を維持しやすい。
REN SIM(レンシム)
REN SIMは、月額2,980円で100GBのデータ通信を利用できるレンタル型SIM。ソフトバンク回線をそのまま使用しているため、混雑時間帯でも安定した速度が期待できる。
ポケットWiFiを持ち歩く必要がなく、余っているスマートフォンやタブレットに挿すだけで大容量通信が可能。動画視聴やゲームなど通信量が多い用途でも容量不足に悩みにくい。
ファストSIM-WiFi
ファストSIM-WiFiは、200GBクラスの大容量プランを用意するSIMサービス。契約期間の縛りや解約金がなく、短期間だけ通信量が増えるケースにも対応しやすい。
引っ越しや単身赴任、テレワークなど一時的に大量通信が必要な場面でも柔軟に利用でき、動画中心の使い方でも速度制限を気にせず運用しやすい。
SIMカード比較表
|サービス名
|プラン名
|通信量
|月額料金(税込)
|補足
|U-NEXT MOBILE
|モバイルsetプラン
|20GB
永久繰り越し(最大100GB)
|2,489円
(実質)
|U-NEXT月額見放題込み
U-NEXTポイント1,200円分を自動充当
ドコモ回線・5G対応
|LINEMO
|ベストプラン
ベストプランV
|～3GB
3GB超～10GB
30GB
|990円
2,090円
2,970円
|LINEギガフリー対応
段階制料金
5分以内国内通話定額付き
|ahamo
|ahamo
|30GB
|2,970円
|5分通話無料
海外データ通信30GB
|ロケットモバイル
|神プラン(データ)
神プラン(通話)
料金プラン（高速通信）
|無制限(200kbps)
|データ:328円(docomo/au),438円(SoftBank)
通話:490円(docomo/au),627円(SoftBank)
438円～7084円
|低速無制限
サブ回線/IoT用途向き
|REN SIM
|SIMレンタルプラン
|100GB
|3,278円
|1ヶ月単位
契約審査不要
|ファストSIM-WiFi
|SIMレンタルプラン
WiFiレンタルプラン
|無制限
100GB
200GB
|SIM:7,260円(無制限),3,498円(100GB),4,378円(200GB)
WiFi:7,760円(無制限),3,718円(100GB),4,598円(200GB)
|短期利用向け
大容量プランあり
|Lyprimo
|プリペイドSIM
音声+データ(かけ放題)
データ専用(SMS)
|2GB
6GB
20GB
40GB
80GB
|音声+データ:7,000円(2GB/2ヶ月)
データ専用:4,000円(2GB/2ヶ月)
6GB:+1,000円
20GB:+2,000円
40GB:+3,000円
80GB:+6,000円
|契約審査不要
初回2ヶ月利用可能
プリペイド型
|BB.exciteモバイル
|Flatプラン
Fitプラン
|Flat:5GB/14GB/30GB/40GB/50GB
Fit:低速/～3GB/～7GB/～12GB/～17GB/～25GB
|Flat音声:1,210円～4,400円
Flatデータ:1,100円～4,290円
Fit音声:495円～2,990円
Fitデータ:385円～2,880円
|データ繰り越し対応
追加SIM発行可能
|LIBMO
|なっとくプラン(音声)
データ専用プラン
|3GB/8GB/20GB/30GB/60GB
|音声:980円～3,960円
データ:858円～3,960円
|ドコモ回線
データ繰り越し対応
|dinomo
|トリプルキャリアプラン
|55GB
|5,148円
|docomo/au/楽天対応
海外2GB/月無料
10分かけ放題
WBC2026はNetflixで独占配信！
2026年のワールド・ベースボール・クラシック(WBC2026)は、日本国内においてNetflixが独占ライブ配信を行う。全20カ国・全47試合を対象に、リアルタイム配信および見逃し配信(オンデマンド)に対応。大会期間中は特設ページも用意され、ハイライトや関連コンテンツも順次展開される。
現時点でNetflix以外の動画配信サービスや地上波テレビでの放送予定は発表されていない。侍ジャパン戦を含む全試合を映像で視聴するには、Netflixへの加入が必須となる。従来のテレビ中継とは異なり、視聴手段は配信プラットフォームに一本化された形だ。
スマートフォン、タブレット、PC、スマートテレビなどマルチデバイスに対応しているため、場所を問わず観戦できるのも強み。ライブで追うか、見逃しでじっくり振り返るか。WBC2026を楽しむ鍵はNetflixにある。
WBC2026の試合日程・対戦カードを紹介
WBC2026は2026年3月6日(金)に開幕し、1次ラウンドは同月11日まで実施される。開催都市はサンフアン、ヒューストン、東京、マイアミの4会場。各プール上位チームが決勝ラウンドへ進出し、最終局面はアメリカで行われる。
決勝トーナメントは、3月13日(金)・14日(土)に準々決勝、15日(日)・16日(月)に準決勝、そして17日(火)に決勝を開催予定。世界一をかけた戦いは、終盤にかけて一気に熱を帯びていく構成だ。
日本は東京開催のプールCに入り、オーストラリア、韓国、チェコ、チャイニーズ・タイペイと対戦する。1次ラウンドの会場はすべて東京ドームとなる。
1次ラウンド 東京プール(プールC) 試合スケジュール
- 2026年3月5日(木)12:00 オーストラリア vs チャイニーズ・タイペイ(東京ドーム)
- 2026年3月5日(木)19:00 韓国 vs チェコ(東京ドーム)
- 2026年3月6日(金)12:00 オーストラリア vs チェコ(東京ドーム)
- 2026年3月6日(金)19:00 日本 vs チャイニーズ・タイペイ(東京ドーム)
- 2026年3月7日(土)12:00 チェコ vs チャイニーズ・タイペイ(東京ドーム)
- 2026年3月7日(土)19:00 日本 vs 韓国(東京ドーム)
- 2026年3月8日(日)12:00 チャイニーズ・タイペイ vs 韓国(東京ドーム)
- 2026年3月8日(日)19:00 日本 vs オーストラリア(東京ドーム)
- 2026年3月9日(月)19:00 オーストラリア vs 韓国(東京ドーム)
- 2026年3月10日(火)19:00 日本 vs チェコ(東京ドーム)
各プール組み分け一覧
- プールA(プエルトリコ・サンフアン)：プエルトリコ、キューバ、カナダ、パナマ、コロンビア
- プールB(アメリカ・ヒューストン)：アメリカ、メキシコ、イタリア、イギリス、ブラジル
- プールC(日本・東京)：日本、韓国、オーストラリア、チェコ、チャイニーズ・タイペイ
- プールD(アメリカ・マイアミ)：ベネズエラ、ドミニカ共和国、オランダ、イスラエル、ニカラグア
LYPプレミアム with Netflixの加入手順｜初めて加入する方は1カ月実質無料！
LINEヤフー株式会社
LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。
現在、Netflix本体で「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」が実施されており、一見すると通常のNetflix単体契約の方が安く見える。ただし、LYPとの抱き合わせプランでは、LINE特典やYahoo!ショッピングのポイント優遇、PayPayポイント付与などを含めた実質価値で考えると、トータルではお得になる設計だ。動画視聴に加えて日常的にLINEやYahoo!サービスを利用するユーザーほど、メリットは大きくなる。
初めて登録する方は1カ月分の月額相当のPayPayポイントを付与しているため、実質1カ月無料でスタート可能。まずは以下の加入手順から登録してみよう。
【LYPプレミアム with Netflix 加入手順】
- 『LYPプレミアム with Netflix 加入ページ』にアクセス
- 「プラン詳細を見る」をタップしてLINEアプリを起動(PCの場合はQRコードを読み取り)
- お好みのプランを選択。LYPプレミアム利用ガイドに同意して「会員登録」
- Netflixの「利用開始手続きを進める」をタップ
- 登録完了
※「LYPプレミアム with Netflix」は、iOS版LINEバージョン26.1.0以上、Android版LINEバージョン26.1.1以上で利用可能。App StoreまたはGoogle PlayからLINEを最新バージョンにアップデートが必要。
LYPプレミアム with Netflixのプラン概要・特典内容
『LYPプレミアム with Netflix』は、動画配信サービスのNetflixとLYPプレミアムを組み合わせたセットプラン。Netflixの各料金プランと同額で契約でき、追加料金なしでLYPプレミアムの機能も利用できる点が大きな特徴となる。
LYPプレミアムでは、LINEの利便性を高めるさまざまな機能が提供されている。送信取消時に相手へ通知が届かない設定、対象スタンプの使い放題、写真・動画のバックアップ、アルバムへの動画保存、サブプロフィールの設定、アプリアイコンのカスタマイズなどが主な内容だ。日常的にLINEを利用するユーザーにとっては、動画視聴以外のメリットも得られる構成となっている。
LYPプレミアム with Netflixの料金・サービス比較
|比較項目
|広告つきスタンダード
|スタンダード
|プレミアム
|月額料金(税込)
|890円
|1,590円
|2,290円
|画質
|フルHD
|フルHD
|UHD 4K + HDR
|同時視聴台数
|2台
|2台
|4台
|ダウンロード台数
|2台
|2台
|6台
|視聴可能作品
|一部制限あり
|無制限
|無制限
|広告表示
|あり
|なし
|なし
|LYPプレミアム特典
|全特典利用可能
|参考：単体月額(税込)
Netflix単体：広告つきスタンダード890円／スタンダード1,590円／プレミアム2,290円
LYPプレミアム単体：650円
※広告つきスタンダードは生年月日の登録が必要。
※高画質視聴は回線環境や利用端末の性能に左右される。
※アカウント共有は同居家族のみ対象。
※本ページの情報は2026年2月時点のものです。最新の情報はU-NEXT公式サイトにてご確認ください。