【2026年最新】電子書籍リーダーのおすすめは？選び方・種類・人気商品まとめ

紙の本の質感や重厚感はそのままに、どこへでも大量の本を持ち運べる電子書籍リーダー。最近は軽量化や高画質ディスプレイ、防水機能など機能も充実し、読書スタイルの中心に据える人も増えている。スマホで読む手軽さも魅力だが、電子書籍リーダーは「読むことに特化した専用機」としてのメリットが明確だ。
本記事では、おすすめの電子書籍リーダーについて紹介する。
電子書籍リーダーとは？
電子書籍リーダー(電子書籍端末)とは、デジタル化された書籍や雑誌を読むために設計された、読書専用のモバイル端末を指す。スマートフォンやタブレットでも電子書籍は読めるが、電子書籍リーダーは「読むこと」に特化している点が最大の違いだ。
多くの端末にはE Ink(電子ペーパー)ディスプレイが採用されており、バックライト方式の液晶とは異なり、紙に近い表示を実現している。長時間読んでも目が疲れにくく、直射日光の下でも文字がはっきり読める点は、屋外や移動中の読書でも大きな強みとなる。
また、電子ペーパーは画面を書き換える際のみ電力を消費する仕組みのため、バッテリー持ちも圧倒的だ。1度の充電で数週間から数ヶ月使えるモデルも珍しくなく、充電の頻度を気にせず読書に集中できる。
本体は200g前後と軽量なモデルが多く、文庫本を持ち歩く感覚で携帯可能。薄型の筐体ながら、数千冊規模の書籍を保存できるため、外出先でも自分だけの本棚を丸ごと持ち運べる。
通知機能が制限されている点も特徴のひとつ。SNSやメールに邪魔されることなく読書に没頭できるほか、文字サイズ調整、辞書や翻訳、ハイライトやメモ機能など、読書体験を高める機能が充実している。近年では防水対応モデルや、ペン入力に対応したノート機能付き端末も登場し、電子書籍リーダーの活用シーンはさらに広がっている。
電子書籍リーダーの選び方は？
電子書籍リーダー選びで迷ったときは、性能や価格を比較する前に、自分の読書スタイルを整理することが重要になる。まずはどの電子書籍ストアを使うのかを決め、次に何を読むのか、どこで読むのかを明確にする。この順序で考えることで、必要な画面サイズや機能は自然と絞り込まれていく。
ストアと読むジャンルを基準に方向性を決める
電子書籍リーダーは、特定のストアに紐付いた専用端末と、複数ストアを利用できるAndroid搭載端末に大別される。Kindleストアをメインに使うならKindle端末、楽天Koboストア中心ならKobo端末が基本だ。DMMやhonto、少年ジャンプ＋など複数のサービスを併用したい場合は、Google Playからアプリを追加できるAndroid搭載のE Ink端末が適している。
読むジャンルによって、画面の種類とサイズも変わる。小説や新書など活字中心ならモノクロ電子ペーパーが定番で、文字の視認性とバッテリー持ちに優れる。カラー漫画や雑誌、図解入りの実用書を楽しみたい場合は、カラー表示対応モデルも選択肢になる。サイズは6〜7インチが携帯性重視、7〜8インチは漫画向き、10インチ以上は雑誌や見開き表示に向いている。
利用シーンに合った機能と容量を見極める
どこで読むかによって、必要な機能も変わる。お風呂や水回りで使うなら防水対応モデル、暗い場所や就寝前に読むならフロントライト搭載は必須だ。片手操作を重視するならページめくりボタン付き、メモやノート用途があるならスタイラスペン対応モデルが力を発揮する。
ストレージ容量も重要なポイントだ。小説中心であれば8GB〜16GBでも十分だが、漫画や雑誌を多く保存するなら32GB以上あると安心できる。迷った場合は、7インチ前後で防水対応の定番モデルを基準に検討し、そこから自分の使い方に合うかどうかを見極めていきたい。
おすすめの電子書籍リーダー
電子書籍リーダーは、読書スタイルによって最適なモデルが大きく異なる。軽さを重視するのか、快適性を求めるのか、あるいはカラー表示や書き込み機能まで必要とするのか。本章では、定番のKindleシリーズからカラー対応モデル、自由度の高いAndroid搭載端末まで、用途別におすすめの電子書籍リーダーを紹介する。
|製品名
|画面サイズ
|ストレージ
|特徴
|詳細リンク
|Amazon Kindle(広告なし)
|6インチ
|16GB
|軽量・長時間バッテリー
|Amazon
|Kindle Paperwhite シグニチャーエディション
|7インチ
|32GB
|防水・自動輝度調整
|Amazon
|Amazon Kindle Colorsoft シグニチャー
|7インチ
|32GB
|カラー対応・防水
|Amazon
|Kobo Libra Colour
|7インチ
|32GB
|カラー電子ペーパー・物理ボタン
|-
|Bigme 7インチ Android搭載モデル
|7インチ
|64GB
|Android搭載・多機能
|Amazon
|Veidoo 電子書籍リーダー
|5.8インチ
|32GB(+拡張)
|低価格・軽量
|Amazon
|富士通 QUADERNO A4
|13.3インチ
|32GB
|手書き特化・PDF最適
|Amazon
|ポケットサイズ eブックリーダー
|6インチ
|最大32GB
|物理ボタン・多機能
|Amazon
|Kobo Clara Colour
|6インチ
|16GB
|カラー対応・防水
|Amazon
Amazon Kindle(6インチ/16GB/広告なし)
最もシンプルで、初めて電子書籍リーダーを使う人に適したモデルがこのKindleだ。6インチのコンパクトなサイズ感と軽量設計で、通勤・通学時の持ち運びにも向いている。E Inkディスプレイは前モデルより明るく、コントラストも向上。最大6週間持続するバッテリーにより、充電の頻度を気にせず読書に集中できる。小説や新書を中心に読むユーザーにとって、無駄のない1台と言える。
Kindle Paperwhite シグニチャーエディション(7インチ/32GB)
読書環境を重視するなら、Kindle Paperwhite シグニチャーエディションが有力候補となる。7インチの大画面に加え、防水対応、明るさ自動調整、色調調節ライトを搭載。ページめくりの速度も向上し、快適性はKindleシリーズ随一だ。最大12週間持続するバッテリーと32GBの大容量ストレージを備え、自宅でも外出先でも安定した読書体験を提供する。
Amazon Kindle Colorsoft シグニチャーエディション(7インチ/カラー対応)
Kindleシリーズで初めて本格的にカラー表示へ対応したのがColorsoftだ。白黒300ppi、カラー150ppiの解像度を備え、漫画や雑誌、図解入りの実用書との相性は抜群。Paperwhite同等の7インチサイズ、防水機能、明るさ自動調整も搭載し、カラー対応でありながら読書専用端末としての完成度を保っている。活字とビジュアルの両方を楽しみたい人に適した1台だ。
Kobo Libra Colour(7インチ/32GB)
楽天Koboユーザーにとって定番となるのがKobo Libra Colourだ。7インチのカラー電子ペーパーに加え、ページめくりボタンと防水機能を搭載。ComfortLight PROにより、昼夜を問わず目に優しい読書環境を維持できる。書き込み機能にも対応しており、読書しながらメモを残したいユーザーにも向いている。
Bigme 7インチ Android搭載 電子書籍リーダー
複数の電子書籍ストアを併用したい場合や、読書以外の用途も重視するならBigmeのAndroid搭載モデルが選択肢となる。スタイラスペン対応の手書きメモ、音声入力、AI要約など多機能を備え、電子書籍リーダーとタブレットの中間的な存在だ。自由度の高い使い方を求めるユーザー向けのモデルと言える。
Veidoo 5.8インチ 電子書籍リーダー
とにかくコストを抑えて電子書籍リーダーを始めたい人に向くのがVeidooの5.8インチモデルだ。E Inkディスプレイを採用し、紙に近い読み心地を実現。屋外でも反射が少なく、目への負担を抑えた設計となっている。
本体重量は約165gと軽量で、持ち運びやすさも魅力。32GBの内蔵ストレージに加え、microSDカードで最大64GBまで拡張できるため、価格帯を考えると保存容量にも余裕がある。スピーカーを搭載し、音声再生に対応している点も特徴だ。
富士通 QUADERNO A4サイズ(13.3インチ)
読書というより「書く」用途を重視するなら、富士通のQUADERNOが別格の存在となる。13.3インチのフレキシブル電子ペーパーを搭載し、A4サイズのPDFを原寸に近い形で表示可能。紙のノートや資料をそのまま電子化したい人に適している。
4,096段階の筆圧検知に対応したスタイラスペンにより、手書きの感覚は非常に自然。PDF注釈やノート作成を中心とした運用に特化しており、電子書籍リーダーというよりデジタルペーパーノートに近い位置づけだ。ビジネスや学習用途で真価を発揮する。
ポケットサイズで気軽に使えるeブックリーダー(6インチ)
通勤や旅行など、日常の隙間時間で読書を楽しみたい人に向くのが、この6インチE Inkリーダーだ。800×600のHD解像度を備えたE Inkディスプレイは紙に近い表示で、屋外でも視認性が高い。目への負担を抑えつつ、長時間の読書に対応する。
物理ボタンとタッチ操作の両方に対応し、直感的な操作が可能。最大32GBまでのストレージにより、数千冊規模の書籍を保存できる。ハイライトや注釈、辞書検索に加え、オーディオ再生にも対応しており、シンプルながら多機能なエントリーモデルと言える。
Kobo Clara Colour(6インチ/カラー対応)
コンパクトサイズでカラー表示を楽しみたいなら、Kobo Clara Colourが有力候補となる。6インチのE Ink Kaleido 3ディスプレイを搭載し、電子書籍の表紙やコミック、イラストをカラーで表示可能。モノクロ中心のリーダーでは得られない情報量を提供する。
ComfortLight PROによりブルーライトを自動で抑制し、ダークモードにも対応。IPX8等級の防水仕様で、場所を選ばず使える点も強みだ。16GBのストレージで電子書籍だけでなくオーディオブックも保存でき、Kobo Plusや図書館連携を活用したいユーザーに適している。
