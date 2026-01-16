【2026年最新】電子書籍リーダーのおすすめは？選び方・種類・人気商品まとめ

紙の本の質感や重厚感はそのままに、どこへでも大量の本を持ち運べる電子書籍リーダー。最近は軽量化や高画質ディスプレイ、防水機能など機能も充実し、読書スタイルの中心に据える人も増えている。スマホで読む手軽さも魅力だが、電子書籍リーダーは「読むことに特化した専用機」としてのメリットが明確だ。

本記事では、おすすめの電子書籍リーダーについて紹介する。

電子書籍リーダーとは？

電子書籍リーダー(電子書籍端末)とは、デジタル化された書籍や雑誌を読むために設計された、読書専用のモバイル端末を指す。スマートフォンやタブレットでも電子書籍は読めるが、電子書籍リーダーは「読むこと」に特化している点が最大の違いだ。

多くの端末にはE Ink(電子ペーパー)ディスプレイが採用されており、バックライト方式の液晶とは異なり、紙に近い表示を実現している。長時間読んでも目が疲れにくく、直射日光の下でも文字がはっきり読める点は、屋外や移動中の読書でも大きな強みとなる。

また、電子ペーパーは画面を書き換える際のみ電力を消費する仕組みのため、バッテリー持ちも圧倒的だ。1度の充電で数週間から数ヶ月使えるモデルも珍しくなく、充電の頻度を気にせず読書に集中できる。

本体は200g前後と軽量なモデルが多く、文庫本を持ち歩く感覚で携帯可能。薄型の筐体ながら、数千冊規模の書籍を保存できるため、外出先でも自分だけの本棚を丸ごと持ち運べる。

通知機能が制限されている点も特徴のひとつ。SNSやメールに邪魔されることなく読書に没頭できるほか、文字サイズ調整、辞書や翻訳、ハイライトやメモ機能など、読書体験を高める機能が充実している。近年では防水対応モデルや、ペン入力に対応したノート機能付き端末も登場し、電子書籍リーダーの活用シーンはさらに広がっている。

電子書籍リーダーの選び方は？

電子書籍リーダー選びで迷ったときは、性能や価格を比較する前に、自分の読書スタイルを整理することが重要になる。まずはどの電子書籍ストアを使うのかを決め、次に何を読むのか、どこで読むのかを明確にする。この順序で考えることで、必要な画面サイズや機能は自然と絞り込まれていく。

ストアと読むジャンルを基準に方向性を決める

電子書籍リーダーは、特定のストアに紐付いた専用端末と、複数ストアを利用できるAndroid搭載端末に大別される。Kindleストアをメインに使うならKindle端末、楽天Koboストア中心ならKobo端末が基本だ。DMMやhonto、少年ジャンプ＋など複数のサービスを併用したい場合は、Google Playからアプリを追加できるAndroid搭載のE Ink端末が適している。

読むジャンルによって、画面の種類とサイズも変わる。小説や新書など活字中心ならモノクロ電子ペーパーが定番で、文字の視認性とバッテリー持ちに優れる。カラー漫画や雑誌、図解入りの実用書を楽しみたい場合は、カラー表示対応モデルも選択肢になる。サイズは6〜7インチが携帯性重視、7〜8インチは漫画向き、10インチ以上は雑誌や見開き表示に向いている。

利用シーンに合った機能と容量を見極める

どこで読むかによって、必要な機能も変わる。お風呂や水回りで使うなら防水対応モデル、暗い場所や就寝前に読むならフロントライト搭載は必須だ。片手操作を重視するならページめくりボタン付き、メモやノート用途があるならスタイラスペン対応モデルが力を発揮する。

ストレージ容量も重要なポイントだ。小説中心であれば8GB〜16GBでも十分だが、漫画や雑誌を多く保存するなら32GB以上あると安心できる。迷った場合は、7インチ前後で防水対応の定番モデルを基準に検討し、そこから自分の使い方に合うかどうかを見極めていきたい。

おすすめの電子書籍リーダー

電子書籍リーダーは、読書スタイルによって最適なモデルが大きく異なる。軽さを重視するのか、快適性を求めるのか、あるいはカラー表示や書き込み機能まで必要とするのか。本章では、定番のKindleシリーズからカラー対応モデル、自由度の高いAndroid搭載端末まで、用途別におすすめの電子書籍リーダーを紹介する。

製品名 画面サイズ ストレージ 特徴 詳細リンク Amazon Kindle(広告なし) 6インチ 16GB 軽量・長時間バッテリー Amazon Kindle Paperwhite シグニチャーエディション 7インチ 32GB 防水・自動輝度調整 Amazon Amazon Kindle Colorsoft シグニチャー 7インチ 32GB カラー対応・防水 Amazon Kobo Libra Colour 7インチ 32GB カラー電子ペーパー・物理ボタン - Bigme 7インチ Android搭載モデル 7インチ 64GB Android搭載・多機能 Amazon Veidoo 電子書籍リーダー 5.8インチ 32GB(+拡張) 低価格・軽量 Amazon 富士通 QUADERNO A4 13.3インチ 32GB 手書き特化・PDF最適 Amazon ポケットサイズ eブックリーダー 6インチ 最大32GB 物理ボタン・多機能 Amazon Kobo Clara Colour 6インチ 16GB カラー対応・防水 Amazon

Amazon Kindle(6インチ/16GB/広告なし)

最もシンプルで、初めて電子書籍リーダーを使う人に適したモデルがこのKindleだ。6インチのコンパクトなサイズ感と軽量設計で、通勤・通学時の持ち運びにも向いている。E Inkディスプレイは前モデルより明るく、コントラストも向上。最大6週間持続するバッテリーにより、充電の頻度を気にせず読書に集中できる。小説や新書を中心に読むユーザーにとって、無駄のない1台と言える。

Amazonで詳細を見る

Kindle Paperwhite シグニチャーエディション(7インチ/32GB)

読書環境を重視するなら、Kindle Paperwhite シグニチャーエディションが有力候補となる。7インチの大画面に加え、防水対応、明るさ自動調整、色調調節ライトを搭載。ページめくりの速度も向上し、快適性はKindleシリーズ随一だ。最大12週間持続するバッテリーと32GBの大容量ストレージを備え、自宅でも外出先でも安定した読書体験を提供する。

Amazonで詳細を見る

Amazon Kindle Colorsoft シグニチャーエディション(7インチ/カラー対応)

Kindleシリーズで初めて本格的にカラー表示へ対応したのがColorsoftだ。白黒300ppi、カラー150ppiの解像度を備え、漫画や雑誌、図解入りの実用書との相性は抜群。Paperwhite同等の7インチサイズ、防水機能、明るさ自動調整も搭載し、カラー対応でありながら読書専用端末としての完成度を保っている。活字とビジュアルの両方を楽しみたい人に適した1台だ。

Amazonで詳細を見る

Kobo Libra Colour(7インチ/32GB)

楽天Koboユーザーにとって定番となるのがKobo Libra Colourだ。7インチのカラー電子ペーパーに加え、ページめくりボタンと防水機能を搭載。ComfortLight PROにより、昼夜を問わず目に優しい読書環境を維持できる。書き込み機能にも対応しており、読書しながらメモを残したいユーザーにも向いている。

Bigme 7インチ Android搭載 電子書籍リーダー

複数の電子書籍ストアを併用したい場合や、読書以外の用途も重視するならBigmeのAndroid搭載モデルが選択肢となる。スタイラスペン対応の手書きメモ、音声入力、AI要約など多機能を備え、電子書籍リーダーとタブレットの中間的な存在だ。自由度の高い使い方を求めるユーザー向けのモデルと言える。

Amazonで詳細を見る

Veidoo 5.8インチ 電子書籍リーダー

とにかくコストを抑えて電子書籍リーダーを始めたい人に向くのがVeidooの5.8インチモデルだ。E Inkディスプレイを採用し、紙に近い読み心地を実現。屋外でも反射が少なく、目への負担を抑えた設計となっている。

本体重量は約165gと軽量で、持ち運びやすさも魅力。32GBの内蔵ストレージに加え、microSDカードで最大64GBまで拡張できるため、価格帯を考えると保存容量にも余裕がある。スピーカーを搭載し、音声再生に対応している点も特徴だ。

Amazonで詳細を見る

富士通 QUADERNO A4サイズ(13.3インチ)

読書というより「書く」用途を重視するなら、富士通のQUADERNOが別格の存在となる。13.3インチのフレキシブル電子ペーパーを搭載し、A4サイズのPDFを原寸に近い形で表示可能。紙のノートや資料をそのまま電子化したい人に適している。

4,096段階の筆圧検知に対応したスタイラスペンにより、手書きの感覚は非常に自然。PDF注釈やノート作成を中心とした運用に特化しており、電子書籍リーダーというよりデジタルペーパーノートに近い位置づけだ。ビジネスや学習用途で真価を発揮する。

Amazonで詳細を見る

ポケットサイズで気軽に使えるeブックリーダー(6インチ)

通勤や旅行など、日常の隙間時間で読書を楽しみたい人に向くのが、この6インチE Inkリーダーだ。800×600のHD解像度を備えたE Inkディスプレイは紙に近い表示で、屋外でも視認性が高い。目への負担を抑えつつ、長時間の読書に対応する。

物理ボタンとタッチ操作の両方に対応し、直感的な操作が可能。最大32GBまでのストレージにより、数千冊規模の書籍を保存できる。ハイライトや注釈、辞書検索に加え、オーディオ再生にも対応しており、シンプルながら多機能なエントリーモデルと言える。

Amazonで詳細を見る

Kobo Clara Colour(6インチ/カラー対応)

コンパクトサイズでカラー表示を楽しみたいなら、Kobo Clara Colourが有力候補となる。6インチのE Ink Kaleido 3ディスプレイを搭載し、電子書籍の表紙やコミック、イラストをカラーで表示可能。モノクロ中心のリーダーでは得られない情報量を提供する。

ComfortLight PROによりブルーライトを自動で抑制し、ダークモードにも対応。IPX8等級の防水仕様で、場所を選ばず使える点も強みだ。16GBのストレージで電子書籍だけでなくオーディオブックも保存でき、Kobo Plusや図書館連携を活用したいユーザーに適している。

Amazonで詳細を見る

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。