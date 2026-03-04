ギガ容量を気にせず使える格安SIMは？スポーツ動画視聴におすすめの無制限・大容量プランまとめ

スポーツ中継をスマホで視聴する人が増えるなか、気になるのがギガ容量の消費だ。サッカーや野球、F1などのライブ配信はデータ通信量が大きく、月末に速度制限がかかるケースも少なくない。

本記事では、ギガ容量を気にせず使える格安SIMの選び方について紹介する。

スマホでスポーツ動画を見ると何ギガ必要？

スマホでサッカーや野球、F1、そしてWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)などの国際大会をライブ視聴する場合、想像以上にデータ通信量を消費する。とくに高画質設定のままフルゲームを観戦すると、1試合で数GB単位の通信量になることも珍しくない。

WBCのように1試合が2〜3時間に及ぶ大会では、予選から決勝まで追いかけるだけで月間通信量が一気に膨らむ。移動中や外出先での視聴が多い場合、20GBや30GBでは足りなくなるケースも現実的だ。

必要なギガ容量は、利用する配信サービスと画質設定によって大きく異なる。DAZNやABEMAなどのスポーツ専門配信、YouTubeのライブ配信、U-NEXTのライブ中継では消費量に明確な差がある。まずは主要サービスごとの1時間あたりの通信量目安を整理する。

主要サービス別データ通信量(1時間あたり目安)

サービス 画質 1時間あたりの通信量 DAZN 高画質(デフォルト) 約3.3GB DAZN データセーブモード 約0.33GB ABEMA 最高画質 約1GB ABEMA 通信節約モード 約0.1GB YouTube 1080p 約2.2GB YouTube 720p 約1.1GB YouTube 480p 約0.5GB U-NEXT(ライブ) 高画質 最大約5.5GB

スポーツ1試合(約2時間)の通信量目安

サッカーや野球の生中継は約2時間前後が一般的だ。1試合あたりの目安は以下の通り。

サービス・画質 2時間視聴時の目安 DAZN 高画質 約6.6GB DAZN データセーブ 約0.66GB YouTube 480p 約1GB

DAZN高画質で週1試合視聴する場合、月間25GB以上を消費する計算になる。毎週複数試合を視聴する場合は、50GB〜100GB規模の大容量プラン、あるいは実質無制限プランが現実的な選択肢となる。

一方で、データセーブモードや中画質設定を活用すれば、通信量を大幅に抑えることも可能だ。視聴スタイルに合わせて画質を調整することが、ギガ不足を防ぐポイントとなる。

その他のデータ通信量目安

用途 内容 通信量の目安 SNS X(テキスト中心) 約4MB/分 通話 LINE音声通話 約18MB/時間 通話 LINEビデオ通話 約307MB/時間 オンライン会議 Zoom(ビデオあり) 約500〜800MB/時間 音楽 標準音質ストリーミング 約86MB/時間 Web閲覧 ニュースサイト 約300KB〜2MB/ページ 地図 Googleマップ 約200時間/1GB

ギガ容量を気にせず使える格安SIMの選び方は？

スポーツのライブ配信やハイライト動画を日常的に視聴するなら、データ容量の選び方が快適さを左右する。とくにWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)のように連日試合が行われる国際大会では、短期間で通信量が一気に増える。無制限と書かれていても内容は一律ではない。まずは自分がどのタイプの使い放題を求めているのかを整理することが重要だ。

データ通信タイプで選ぶ

高速データ通信が無制限のタイプは、通信速度の上限を気にせず使い続けられる。自宅にWiFi環境がない人や、高画質でスポーツ中継やWBCの試合を長時間視聴する人に向いている。フルHDやライブ配信を頻繁に見る場合はこのタイプが最も安定しやすい。

特定アプリのみ無制限のカウントフリー型は、LINEやYouTube、SNSなど指定アプリの通信量が消費されない仕組みだ。WBCのハイライトをYouTube中心で視聴するなど、特定サービス中心の利用であれば、月額料金を抑えながら実質無制限にできる選択肢となる。

速度制限付きで無制限のタイプは、最大1.5Mbpsや3Mbpsなど一定速度に制限される代わりに容量は無制限となる。標準画質の動画視聴やSNS、音楽ストリーミングなら1Mbps前後でも実用範囲だ。試合を高画質で見る頻度が少なく、速報チェックやダイジェスト中心ならコストパフォーマンスは高い。

一定期間だけ無制限にできる時間制タイプは、24時間や6時間など必要なタイミングだけ使い放題を追加できる仕組みだ。WBCの日本戦当日や決勝ラウンドなど、特定の日だけ大量通信が必要なケースに適している。

利用目的に応じたチェックポイント

用途に必要な通信速度の確認は欠かせない。4K動画やオンラインゲームには20Mbps以上が目安となるが、Web閲覧やSNS、標準画質の動画視聴なら1から3Mbpsでも十分に利用できる。WBCを移動中に視聴する場合も、画質設定次第で必要速度は大きく変わる。用途と必要速度を把握することで過剰スペックを避けられる。

無制限でも短期間の大量利用に対して一時的な速度制限が設けられている場合がある。WBC期間中に連日2試合以上視聴する場合などは、3日間制限などの条件を事前に確認しておきたい。

テザリングの条件も重要だ。タブレットやPCで試合を視聴する場合、テザリングが無制限対象に含まれているか、専用の容量上限が設定されていないかを確認する必要がある。

注意しておきたいポイント

大手キャリアの回線を借りている事業者は、昼休みや夕方などの混雑時間帯に速度低下が起きやすい傾向がある。WBCのナイトゲームは視聴が集中しやすく、リアルタイム性が求められるため、混雑時間帯の実測速度も判断材料となる。

段階制プランは使用量が少ない月に料金を抑えられる一方、WBC期間のように一時的に通信量が急増する月には割高になる可能性がある。

ギガ容量を気にせず使えるおすすめの格安SIM

スポーツのライブ配信をスマホで視聴する場合、月間20GBでは足りなくなるケースもある。DAZNを高画質で1試合見るだけで約6GB前後を消費するため、週1回の観戦でも25GBを超える計算だ。ここでは、スポーツ動画視聴との相性が良い大容量系SIMをピックアップする。

U-NEXT

U-NEXT MOBILEは20GBに加えて、使い切れなかったデータの永久繰り越しに対応している点が特徴だ。最大100GBまで蓄積できるため、試合開催が少ない月のデータを翌月以降に回せる。さらにU-NEXTの月額見放題が含まれており、映画やドラマ、スポーツライブ配信までまとめて楽しめる構成となっている。通信と動画サービスを一本化したいユーザーに向いている。

ahamoは30GBの大容量を月額2,970円で利用できるオンライン専用ブランド。ドコモ回線を利用しているため通信の安定性が高く、混雑時間帯でも比較的安定した速度が期待できる。5分以内の国内通話無料が標準で付帯し、海外でも30GBまで追加料金なしで利用可能。ライブ視聴が多いユーザーや遠征・海外観戦を想定する人にも選択肢となる。

REN SIMは100GBの大容量を1ヶ月単位で利用できるレンタル型SIM。契約審査不要で短期利用にも対応しているため、大会期間中だけ大量通信が必要なケースに適している。固定回線代わりに使う、スポーツシーズン限定で利用するなど、柔軟な使い方が可能。動画視聴量が多い月だけ利用するという選択肢もある。

おすすめSIM比較表

サービス名 公式URL 通信量 月額料金(税込) 特徴 U-NEXT MOBILE 公式サイト 20GB

最大100GB繰り越し 2,489円(実質) U-NEXT見放題込み

データ永久繰り越し対応

ドコモ回線・5G対応 ahamo 公式サイト 30GB 2,970円 ドコモ回線で安定通信

5分通話無料

海外30GB利用可能 REN SIM 公式サイト 100GB 3,278円 契約審査不要

1ヶ月単位利用可

短期大容量向け

高画質で毎週スポーツを視聴するなら30GB以上が目安となる。月によって視聴量が変わる場合は、繰り越し対応やレンタル型の活用も検討したい。利用スタイルに合わせて容量と料金のバランスを見極めることが重要だ。

お得にスポーツ観戦をしたいならU-NEXT MOBILEがおすすめ

U-NEXT MOBILE(ユーネクストモバイル)は、スポーツ観戦を日常的に楽しみたいユーザーにとって、コスト面で大きなメリットを持つ格安SIMサービスだ。特にサッカーファンにとっては、映像コンテンツと通信を一体で管理できる点が強みとなる。

U-NEXT MOBILEでは、通常のU-NEXT月額プランだけでなく「サッカーパック」を契約している場合も、月額基本料から300円が割り引かれるセット割引の対象となる。エンタメ視聴と通信費をまとめて最適化できる仕組みが用意されている。

さらに、U-NEXT月額プランに付与される毎月1,200円分のU-NEXTポイントは、モバイル基本料金へ自動的に充当される。月額基本料1,800円からセット割引300円、ポイント充当1,200円を差し引くことで、20GBの通信を実質300円で利用できる計算となり、浮いたコストをスポーツコンテンツの購入に回すことも可能だ。

一方で注意したいのがデータ通信量だ。スポーツのライブ配信はデータ消費が大きく、例えばDAZNの視聴では10分間で約580MBを消費するケースもある。高画質で長時間観戦を続ける場合、月間20GBでは不足する可能性がある。

その対策として、1GB(330円)や10GB(1,200円)のデータチャージを活用するほか、使い切れなかったデータを有効期限なしで貯められる永久繰り越し(最大100GB)を活用しておくことで、安定した視聴環境を維持しやすくなる。

通信費を抑えつつ、サッカーを中心としたスポーツ観戦を継続したい場合、U-NEXT MOBILEは合理的な選択肢のひとつと言える。

U-NEXTモバイルの加入方法

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

WBC2026はNetflixで独占配信！

2026年のワールド・ベースボール・クラシック(WBC2026)は、日本国内においてNetflixが独占ライブ配信を行う。全20カ国・全47試合を対象に、リアルタイム配信および見逃し配信(オンデマンド)に対応。大会期間中は特設ページも用意され、ハイライトや関連コンテンツも順次展開される。

現時点でNetflix以外の動画配信サービスや地上波テレビでの放送予定は発表されていない。侍ジャパン戦を含む全試合を映像で視聴するには、Netflixへの加入が必須となる。従来のテレビ中継とは異なり、視聴手段は配信プラットフォームに一本化された形だ。

スマートフォン、タブレット、PC、スマートテレビなどマルチデバイスに対応しているため、場所を問わず観戦できるのも強み。ライブで追うか、見逃しでじっくり振り返るか。WBC2026を楽しむ鍵はNetflixにある。

WBC2026の試合日程・対戦カードを紹介

WBC2026は2026年3月6日(金)に開幕し、1次ラウンドは同月11日まで実施される。開催都市はサンフアン、ヒューストン、東京、マイアミの4会場。各プール上位チームが決勝ラウンドへ進出し、最終局面はアメリカで行われる。

決勝トーナメントは、3月13日(金)・14日(土)に準々決勝、15日(日)・16日(月)に準決勝、そして17日(火)に決勝を開催予定。世界一をかけた戦いは、終盤にかけて一気に熱を帯びていく構成だ。

日本は東京開催のプールCに入り、オーストラリア、韓国、チェコ、チャイニーズ・タイペイと対戦する。1次ラウンドの会場はすべて東京ドームとなる。

1次ラウンド 東京プール(プールC) 試合スケジュール

2026年3月5日(木)12:00 オーストラリア vs チャイニーズ・タイペイ(東京ドーム)

2026年3月5日(木)19:00 韓国 vs チェコ(東京ドーム)

2026年3月6日(金)12:00 オーストラリア vs チェコ(東京ドーム)

2026年3月6日(金)19:00 日本 vs チャイニーズ・タイペイ(東京ドーム)

2026年3月7日(土)12:00 チェコ vs チャイニーズ・タイペイ(東京ドーム)

2026年3月7日(土)19:00 日本 vs 韓国(東京ドーム)

2026年3月8日(日)12:00 チャイニーズ・タイペイ vs 韓国(東京ドーム)

2026年3月8日(日)19:00 日本 vs オーストラリア(東京ドーム)

2026年3月9日(月)19:00 オーストラリア vs 韓国(東京ドーム)

2026年3月10日(火)19:00 日本 vs チェコ(東京ドーム)

各プール組み分け一覧

プールA(プエルトリコ・サンフアン)：プエルトリコ、キューバ、カナダ、パナマ、コロンビア

プールB(アメリカ・ヒューストン)：アメリカ、メキシコ、イタリア、イギリス、ブラジル

プールC(日本・東京)：日本、韓国、オーストラリア、チェコ、チャイニーズ・タイペイ

プールD(アメリカ・マイアミ)：ベネズエラ、ドミニカ共和国、オランダ、イスラエル、ニカラグア

LYPプレミアム with Netflixの加入手順｜初めて加入する方は1カ月実質無料！

LINEヤフー株式会社

LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

現在、Netflix本体で「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」が実施されており、一見すると通常のNetflix単体契約の方が安く見える。ただし、LYPとの抱き合わせプランでは、LINE特典やYahoo!ショッピングのポイント優遇、PayPayポイント付与などを含めた実質価値で考えると、トータルではお得になる設計だ。動画視聴に加えて日常的にLINEやYahoo!サービスを利用するユーザーほど、メリットは大きくなる。

初めて登録する方は1カ月分の月額相当のPayPayポイントを付与しているため、実質1カ月無料でスタート可能。まずは以下の加入手順から登録してみよう。

【LYPプレミアム with Netflix 加入手順】

※「LYPプレミアム with Netflix」は、iOS版LINEバージョン26.1.0以上、Android版LINEバージョン26.1.1以上で利用可能。App StoreまたはGoogle PlayからLINEを最新バージョンにアップデートが必要。

LYPプレミアム with Netflixのプラン概要・特典内容

『LYPプレミアム with Netflix』は、動画配信サービスのNetflixとLYPプレミアムを組み合わせたセットプラン。Netflixの各料金プランと同額で契約でき、追加料金なしでLYPプレミアムの機能も利用できる点が大きな特徴となる。

LYPプレミアムでは、LINEの利便性を高めるさまざまな機能が提供されている。送信取消時に相手へ通知が届かない設定、対象スタンプの使い放題、写真・動画のバックアップ、アルバムへの動画保存、サブプロフィールの設定、アプリアイコンのカスタマイズなどが主な内容だ。日常的にLINEを利用するユーザーにとっては、動画視聴以外のメリットも得られる構成となっている。

LYPプレミアム with Netflixの料金・サービス比較

比較項目 広告つきスタンダード スタンダード プレミアム 月額料金(税込) 890円 1,590円 2,290円 画質 フルHD フルHD UHD 4K + HDR 同時視聴台数 2台 2台 4台 ダウンロード台数 2台 2台 6台 視聴可能作品 一部制限あり 無制限 無制限 広告表示 あり なし なし LYPプレミアム特典 全特典利用可能 参考：単体月額(税込)

Netflix単体：広告つきスタンダード890円／スタンダード1,590円／プレミアム2,290円

LYPプレミアム単体：650円

※広告つきスタンダードは生年月日の登録が必要。

※高画質視聴は回線環境や利用端末の性能に左右される。

※アカウント共有は同居家族のみ対象。

