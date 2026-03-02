U-NEXTの視聴におすすめな格安SIM・eSIMは？ポイント活用・データ無制限・大容量プランまとめ

Goal.com
映画やドラマ、スポーツ中継まで幅広いコンテンツを配信するU-NEXT。外出先でも高画質で楽しみたいなら、通信環境の選択がカギを握る。

本記事では、U-NEXTの視聴におすすめな格安SIM・eSIMについて紹介する。

U-NEXTの視聴に必要な通信量は？

FRANCE-ILLUSTRATIONS-SOCIAL-NETWORKGetty Images

外出先でU-NEXTを楽しむなら、事前に把握しておきたいのがデータ通信量だ。設定する画質によって消費量は大きく変わり、同じ1時間でも約10倍近い差が生じることもある。

特に高画質でのストリーミング再生は通信量が多く、1GBで視聴できる時間は約25〜30分程度。月20GBプランの場合、映画数本で上限に達する可能性もある。一方、低画質や最低画質を選べば通信量は大幅に抑えられる。

さらにライブ配信は通常の動画よりも消費量が多く、最大で1時間あたり約5.5GBに達するケースもある。Wi-Fi環境の活用やダウンロード機能の併用が現実的な対策となる。

動画ストリーミングの通信量目安(1時間あたり)

画質設定1時間あたりの通信量1GBで視聴できる時間
高画質約2.1GB約25〜30分
自動約0.84GB約1時間強
低画質約220MB〜500MB約2〜4.5時間
最低画質約80MB〜250MB約4〜12時間

ライブ配信・音楽サービスの通信量

コンテンツ種別1時間あたりの通信量備考
ライブ配信最大約5.5GBWi-Fi環境での視聴推奨
SMART USEN(音楽)約30〜50MB長時間利用でも通信量は少なめ

ダウンロード機能(オフライン視聴)

項目通信量目安ポイント
1時間作品のダウンロード約450MBWi-Fi利用で外出時の通信量を削減可能

通信量を抑えたい場合は、画質設定の見直しと事前ダウンロードが有効だ。視聴スタイルに応じて最適な画質とプランを選ぶことが、U-NEXTを快適に楽しむためのポイントとなる。

U-NEXTの視聴におすすめな格安SIM・eSIMの選び方は？

U-NEXTを外出先でも快適に楽しむなら、SIM選びは慎重に行いたい。判断基準は「月間データ容量」「ポイントの活用方法」「通信速度の安定性」の3つ。動画配信は想像以上にデータを消費するため、料金の安さだけで選ぶと後悔する可能性がある。

1. 月のデータ通信量で選ぶ

高画質視聴では1時間あたり約2.1GBを消費する。映画を月10本視聴すれば約40GB超に達する計算だ。無制限プランなら容量を気にせず視聴可能。中容量(20GB前後)ならWi-Fi併用が前提となる。特定の動画サービスをカウントしない“カウントフリー型”も有力な選択肢だ。

2. 毎月のポイント活用で選ぶ

u-next mobile 3000point campaignU-NEXT

U-NEXTでは毎月1,200円分のポイントが付与される。この使い道によって最適なSIMは変わる。スマホ料金の支払いに充当できるタイプ、データチャージに使えるタイプ、新作レンタルに回せるタイプなど、それぞれ特徴が異なる。実質負担額を抑えたいのか、ギガを増やしたいのかを明確にしたい。

3. 通信速度と安定性で選ぶ

動画をストレスなく再生するには、安定して3Mbps以上の速度が出る回線が目安。混雑時間帯でも速度が落ちにくい回線品質は重要だ。eSIM対応なら即日開通も可能で、短期集中視聴にも対応できる。

選び方の軸チェックポイント向いている人
データ容量無制限・100GB級・20GB級・カウントフリー対応長時間視聴／Wi-Fi併用／節約重視
ポイント活用スマホ料金充当・ギガ追加・新作レンタル利用実質料金を抑えたい／データ拡張したい
通信安定性混雑時でも3Mbps以上を維持／eSIM対応高画質で途切れなく視聴したい

U-NEXT視聴では「視聴時間×2GB」をひとつの目安に容量を計算するのが基本。そのうえでポイントの使い道と回線品質を照らし合わせ、自分の視聴スタイルに最も合うSIMを選びたい。

U-NEXTを視聴するならU-NEXT MOBILEがおすすめ！

U-NEXT MOBILE priceU-NEXT

U-NEXT MOBILE(ユーネクストモバイル)は、スポーツ観戦を日常的に楽しみたいユーザーにとって、コスト面で大きなメリットを持つ格安SIMサービスだ。特にサッカーファンにとっては、映像コンテンツと通信を一体で管理できる点が強みとなる。

U-NEXT MOBILEでは、通常のU-NEXT月額プランだけでなく「サッカーパック」を契約している場合も、月額基本料から300円が割り引かれるセット割引の対象となる。エンタメ視聴と通信費をまとめて最適化できる仕組みが用意されている。

さらに、U-NEXT月額プランに付与される毎月1,200円分のU-NEXTポイントは、モバイル基本料金へ自動的に充当される。月額基本料1,800円からセット割引300円、ポイント充当1,200円を差し引くことで、20GBの通信を実質300円で利用できる計算となり、浮いたコストをスポーツコンテンツの購入に回すことも可能だ。

一方で注意したいのがデータ通信量だ。スポーツのライブ配信はデータ消費が大きく、例えばDAZNの視聴では10分間で約580MBを消費するケースもある。高画質で長時間観戦を続ける場合、月間20GBでは不足する可能性がある。

その対策として、1GB(330円)や10GB(1,200円)のデータチャージを活用するほか、使い切れなかったデータを有効期限なしで貯められる永久繰り越し(最大100GB)を活用しておくことで、安定した視聴環境を維持しやすくなる。

通信費を抑えつつ、サッカーを中心としたスポーツ観戦を継続したい場合、U-NEXT MOBILEは合理的な選択肢のひとつと言える。

U-NEXTモバイルの加入方法

  1. 使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を確認。
    今の電話番号を使いたい方はMNP予約番号を取得
  2. U-NEXTモバイル特設サイト」にアクセス
  3. まずはU-NEXTの31日間無料トライアルに登録
  4. 手順に沿ってU-NEXTモバイルの開通手続きを実施

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。
※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

その他のおすすめSIMカード比較表

サービス名プラン名通信量月額料金(税込)補足
U-NEXT MOBILEモバイルsetプラン20GB
永久繰り越し(最大100GB)		2,489円
(実質)		U-NEXT月額見放題込み
U-NEXTポイント1,200円分を自動充当
ドコモ回線・5G対応
LINEMOベストプラン
ベストプランV		～3GB
3GB超～10GB
30GB		990円
2,090円
2,970円		LINEギガフリー対応
段階制料金
5分以内国内通話定額付き
ahamoahamo30GB2,970円5分通話無料
海外データ通信30GB
ロケットモバイル神プラン(データ)
神プラン(通話)
料金プラン（高速通信）		無制限(200kbps)データ:328円(docomo/au),438円(SoftBank)
通話:490円(docomo/au),627円(SoftBank)
438円～7084円		低速無制限
サブ回線/IoT用途向き
REN SIMSIMレンタルプラン100GB3,278円1ヶ月単位
契約審査不要
ファストSIM-WiFiSIMレンタルプラン
WiFiレンタルプラン		無制限
100GB
200GB		SIM:7,260円(無制限),3,498円(100GB),4,378円(200GB)
WiFi:7,760円(無制限),3,718円(100GB),4,598円(200GB)		短期利用向け
大容量プランあり
LyprimoプリペイドSIM
音声+データ(かけ放題)
データ専用(SMS) 		2GB
6GB
20GB
40GB
80GB 		音声+データ:7,000円(2GB/2ヶ月)
データ専用:4,000円(2GB/2ヶ月)
6GB:+1,000円
20GB:+2,000円
40GB:+3,000円
80GB:+6,000円 		契約審査不要
初回2ヶ月利用可能
プリペイド型 
BB.exciteモバイルFlatプラン
Fitプラン 		Flat:5GB/14GB/30GB/40GB/50GB
Fit:低速/～3GB/～7GB/～12GB/～17GB/～25GB 		Flat音声:1,210円～4,400円
Flatデータ:1,100円～4,290円
Fit音声:495円～2,990円
Fitデータ:385円～2,880円 		データ繰り越し対応
追加SIM発行可能 
LIBMOなっとくプラン(音声)
データ専用プラン 		3GB/8GB/20GB/30GB/60GB 音声:980円～3,960円
データ:858円～3,960円 		ドコモ回線
データ繰り越し対応 
dinomoトリプルキャリアプラン 55GB 5,148円 docomo/au/楽天対応
海外2GB/月無料
10分かけ放題 
LyprimoプリペイドSIM
音声+データ(かけ放題)
データ専用(SMS) 		2GB/6GB/20GB/40GB/80GB 音声+データ:7,000円(2GB/2ヶ月)
データ専用:4,000円(2GB/2ヶ月)
6GB:+1,000円
20GB:+2,000円
40GB:+3,000円
80GB:+6,000円 		契約審査不要
初回2ヶ月利用可能
プリペイド型 
BB.exciteモバイルFlatプラン
Fitプラン 		Flat:5GB/14GB/30GB/40GB/50GB
Fit:低速/～3GB/～7GB/～12GB/～17GB/～25GB 		Flat音声:1,210円～4,400円
Flatデータ:1,100円～4,290円
Fit音声:495円～2,990円
Fitデータ:385円～2,880円 		データ繰り越し対応
追加SIM最大4枚 
LIBMOなっとくプラン(音声)
データ通信専用 		3GB/8GB/20GB/30GB/60GB 音声:980円～3,960円
データ:858円～3,960円 		ドコモ回線
データ繰り越し可 
dinomoトリプルキャリアプラン 55GB 5,148円 docomo/au/楽天対応
海外2GB/月無料
10分かけ放題 
NUROモバイルVM/VS/VL/VLLプラン
NEOプラン 		5GB/10GB/15GB/35GB 2～13ヶ月:499円～2,209円
14ヶ月目～:990円～2,699円 		初月無料
料金段階制 
mineoマイピタ(デュアル)
マイピタ(シングル) 		3GB/7GB/15GB/30GB/50GB デュアル:1,298円～2,948円
シングル:880円～2,695円 		パケット放題対応
3キャリア対応 
IIJmioギガプラン 2GB～65GB 850円～3,900円
家族割適用で▲100円 		データ増量キャンペーンあり
通話定額オプション 
HIS Mobile自由自在2.0(音声)
データSMS 		100MB/1GB/3GB/7GB/10GB/20GB/30GB 280円～2,970円 業界最安水準
データ追加可能 
DTI SIMすごギガプラン 毎日1.4GB データ:2,530円
SMS:2,695円
音声:3,960円 		毎日高速通信
データ繰り越し不可

U-NEXTの月額料金は？

U-NEXTの月額料金は2,189円(税込)となる。

月額プランには毎月1,200円分のU-NEXTポイントが付帯している。

また加入を検討中の人向けに、初回限定で31日間の無料トライアルも用意されているので、まずはこちらを利用してみるのもおすすめだ。

U-NEXTユーザー必見｜y.u mobileで毎月1,200円分のポイント還元！

動画サブスク「U-NEXT」をすでに利用している、あるいはこれから使いたいと考えているユーザーにとって、y.u mobileの「U-NEXTプラン」は非常に魅力的な選択肢だ。 このプランでは、月額2,970円（税込）の利用料に対して毎月1,200円分のU-NEXTポイントが自動的に付与される仕組みになっており、ポイントはU-NEXT内の映画・アニメ・マンガ・書籍・PPV（レンタル作品）など、あらゆるコンテンツの購入に使うことができる。

毎月1,200円分のポイントが実質値引きに

たとえば、U-NEXTの通常プラン（2,189円/月）を単体で契約した場合、月額費用はそれだけで発生するが、y.u mobileのU-NEXTプランを利用すれば、通信費込みで実質月額1,770円相当（2,970円 − 1,200円分のポイント還元）でU-NEXT＋スマホ回線が利用可能になる計算だ。

U-NEXTポイントは何に使える？

U-NEXTポイントは1ポイント＝1円として、有料作品の最新映画やドラマ・アニメ・コミックや、音楽・お笑いなどのライブ配信チケットを購入することができる。

また、映画館クーポンの発行も可能となっており、TOHOシネマズ・イオンシネマなど多くの映画館で利用することができる。

※月額プラン支払いへの充当は不可。

※本ページの情報は2026年2月時点のものです。最新の情報はU-NEXT公式サイトにてご確認ください。

