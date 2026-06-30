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【7/2】ベルギーvsセネガルの予想スタメン・見どころ・チーム情報｜FIFAワールドカップ

ベルギー 対 セネガル
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FIFAワールドカップ ラウンド32、ベルギーvsセネガルの予想スタメン・試合の見どころ・チーム情報を紹介。

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FIFAワールドカップ2026・北中米大会、ラウンド32ではベルギーとセネガルが対戦する。

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本記事では、FIFAワールドカップのラウンド32となるベルギーvsセネガルの予想スタメン、チーム情報を紹介していく。

ベルギーvsセネガル｜キックオフ時間

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ベルギーvsセネガル｜チームニュース＆予想スタメン

ベルギー vs セネガル 予想スタメン

ベルギーHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-3-3

Home team crestSEN
1
ティボー・クルトワ
5
マキシム・デ・カイペル
3
アルトゥール・テアトル
21
ティモシー・カスターニュ
4
ブランドン・メシェレ
7
ケヴィン・デ・ブライネ
11
ジェレミー・ドク
10
レアンドロ・トロサール
8
ユーリ・ティーレマンス
20
ハンス・ヴァナケン
17
シャルル・デ・ケテラーレ
23
モリー・ディアウ
4
アブドゥライエ・セック
15
クレパン・ディアタ
19
ムサ・ニアカテ
14
イスマイル・ヤコブス
5
イドリッサ・ガナ・ゲイエ
26
パプ・グエイエ
21
アビブ・ディアッラ
13
イリマン・エンディアイェ
10
サディオ・マネ
18
イスマイラ・サール

4-3-3

SENAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • リュディ・ガルシア

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • P. Thiaw

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

試合の見どころ

グループ首位通過のベルギーは、 2026年FIFAワールドカップの決勝トーナメント32強で、水曜日の夜にシアトル・スタジアムにセネガルを迎える際、厳しい試練に直面する。

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ベルギー
BEL
セネガル crest
セネガル
SEN

ベルギーは勝ち点5、得点6、失点2でグループ首位通過を果たし、決勝トーナメントに進出したが、グループリーグでの道のりは決して納得のいくものではなく、セネガル陣営にとっては励みになっただろう。ガルシア監督率いるチームは、初戦でエジプトと1-1の引き分けに終わり、続くイラン戦でも無得点に終わった。これらの結果は、彼らの大会での実力に深刻な疑問を投げかけるものとなった。FIFAランキングで世界第9位のベルギーは、この決勝トーナメントに確かな実績を携えて臨む。彼らのワールドカップにおける過去最高成績は2018年の3位だが、その黄金世代は2022年の大会でまさかのグループリーグ敗退を喫した。 セネガルに勝利し、決勝トーナメント1回戦に進出することは、このベルギー代表世代を象徴するような快進撃への大きな一歩となるだろう。ガルシア監督は、パフォーマンスを大幅に向上させる必要があることを認識しているはずだ。

一方、セネガルのグループリーグは波乱含みだったものの、最終的には成果を上げた。フランスとノルウェーに連敗したパペ・ティアウ監督率いるチームは、最終戦で結果を出す必要があった。彼らは圧倒的な勝利を収めた。イラクに5-0で勝利したことで、決勝トーナメント進出を決めただけでなく、アフリカの国がワールドカップの1試合で5得点を挙げた史上初の快挙を成し遂げた。テランガのライオンズは、3位チームの中でもトップクラスの成績を収めて勝ち進み、2002年の日韓ワールドカップで達成した最高成績である準々決勝進出に並び、さらにそれを上回るという強い意欲に突き動かされるだろう。2022年のワールドカップでは、ラウンド16でイングランドに敗れ、準々決勝進出を逃している。決勝トーナメントに進出したアフリカ9カ国のうち、南アフリカはすでに敗退しており、セネガルはアフリカ大陸の期待を一身に背負い、今大会で最後まで勝ち残る最後のアフリカチームとなることを目指している。

両チームの近況

BEL
-直近成績

ゴールを許す
13/2
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

SEN
-直近成績

ゴールを許す
10/9
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

順位

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